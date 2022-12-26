«داخلية الوحدة» تستعد للمشاركة في بطولة «المحارب الدولي» بالإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت اليـوم الإثنين بمعهد التـدريـب التـخصصـي للعـمليـات الأمنـية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدورة التخصصـية 103 لسنـة 2022 فـي مجال «المحارب الدولي» لعدد من الأعضاء التابعين للإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للتدريب والإدارة العامة للدعم المركزي.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك» بأن الدورة التدريبية تستمر لمدة أسبوعين، يتلقى خلالها المستهدفون تدريبات متقدمة على القدره البدنية والعمل الجماعي والتواصل والدقة الفردية.

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وأوضح البيان أن الدورة التدريبية تأتي في إطار الاستعداد لبطولة المحارب الدولى التي ستقام بدولة الإمارات، والتي ستشارك فيها وزارة الداخلية ضمن البطولة العالمية الرابعة للفرق التكتيكية للعام 2023.

جانب من الدورة التخصصـية 103 لسنـة 2022 فـي مجال «المحارب الدولي»، الإثنين 26 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من الدورة التخصصـية 103 لسنـة 2022 فـي مجال «المحارب الدولي»، الإثنين 26 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)