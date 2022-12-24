تعليق الدراسة يومين في الكفرة بسبب «نزلات البرد والحمى»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت مراقبة التربية والتعليم في الكفرة، اليوم السبت، تعليق الدراسة لمدة يومين؛ استجابة لتقارير تفيد بوجود «إصابات عديدة بنزلات البرد والحمى» بين أعضاء هيئة التدريس، وذلك رغم انتقادات وتحذيرات مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، مما وصفه بتكرار إغلاق المدارس بـ«شكل عشوائي».

وإضافة إلى ذلك تلقت المراقبة شكاوي من أولياء أمور بشأن تردي الوضع الصحي لأبنائهم، لذلك أعلنت المراقبة في بيان، تعليق الدراسة يومي الأحد والإثنين؛ حفاظا على صحة التلاميذ. وحضت المراقبة أولياء الأمور الحرص والحفاظ على صحة التلاميذ عبر إلزامهم بالبقاء داخل المنازل وإبعادهم عن التجمعات خلال هذه الفترة.

ونبهت مراقبة التعليم في الكفرة إدارات المدارس بالتعليم العام والخاص وجميع مديري المكاتب إلى استمرار العمل بديوان المراقبة دون تعليق يومي الأحد والإثنين.

«طوارئ الكفرة» توجه نداءً عاجلًا لأولياء الأمور

وفي الثالث من ديسمبر الجاري، وجهت غرفة الطوارئ الصحية بالكفرة، نداءً عاجلًا إلى أولياء أمور التلاميذ، بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) بمستشفى «عطية الكاسح» التعليمي.

وأشارت الغرفة، في منشور اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى «أخد عينات عشوائية من الأطفال بعد زيادة عدد الحالات بمستشفى عطية الكاسح»، مبينة «وجود عدد من الحالات المصابة بالفيروس»، وناشد البيان «أولياء الأمور بمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس بمجرد ظهور الأعراض، مثل الارتفاع المستمر في درجة حرارة الجسم، والسعال الجاف، والاحتقان الشديد، للحد من انتشار العدوى بين التلاميذ والحفاظ على سلامتهم».

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السائح ينتقد تكرار تعطيل المدارس

والثلاثاء الماضي، انتقد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، تكرار تعطيل المدارس بـ«شكل عشوائي»، متسائلا عن موقف وزارة التربية والتعليم بالخصوص، ومضي محذرا «إذا استمر التعامل بهذه الطريقة فإن كل شتاء ستقفل المدارس وسيكون التجمع في البيوت».

ومنح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف المراقبات في وقت سابق صلاحية تقدير الموقف بشأن الوضع الوبائي وتحديد إمكانية تعطيل أو استمرار الدراسة بالمدارس حسب ظروف كل منطقة.

وقال السايح عبر حسابه على موقع «تويتر»، إن «توصيات المركز واضحة، لا إقفال للمدارس، أي طالب لديه أعراض تنفسية يبقى في البيت»، لافتا إلى أن «العالم كله ماشي بنفس الطريقة كمامات وتعقيم، إلا المجتهدين اللي عندنا ابتدعوا عطلة الأربعاء والخميس ومعاها الجمعة والسبت» باعتبارهما يومي عطلة رسمية ما يرفع عدد أيام تعطيل الدراسة إلى أربعة الأمر الذي قد يؤثر على التحصيل العلمي للتلاميذ والطلاب.

تعليق الدراسة في سبها وغريان وطبرق

ومنتصف الشهر الجاري جرى تعليق الدراسة عدة أيام في سبها وغريان وطبرق؛ بسبب انتشار «فيروسات شتوية» مثل فيروس الجهاز التنفسي المخلوي والإنفلونزا، في وقت زادت الدعوات بالعودة إلى الإجراءات الوقائية.

وقرر المجلس البلدي سبها إيقاف المدارس لمدة أربعة أيام ابتداءً من 15 ديسمبر الجاري وحتى 19 منه، وذلك ضمن إجراءات احترازية خاصة بـ«انتشار فيروسات شتوية» لم يحددها المجلس.

كما أعلن المجلس البلدي طبرق إيقاف الدراسة في المدارس الابتدائية والإعدادية العامة والخاصة، بداية من السبت (17 ديسمبر) ولمدة أسبوع، وذلك بسبب انتشار الإنفلونزا الموسمية. كما قررت بلدية غريان، تعليق الدراسة في جميع المدارس العامة والخاصة للتعليم العام للمراحل التعليمية (رياض الأطفال والتعليم الأساسي والمتوسط) في 12 و13 ديسمبر؛ «نتيجة لكثرة انتشار فيروس التنفس المخلوي» في المؤسسات التعليمية.

توصية بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار الإنفلونزا

ونصح رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور خالد المغبوب، خلال مداخلة مع برنامج «صباح الوسط»، المذاع عبر قناة «الوسط» (WTV)، بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار فيروس الإنفلونزا، في هذه الأجواء، مع ضرورة ارتداء الكمامات.

وردًا على سؤال عن الفيروس المنتشر حاليًا وهل هو «كوفيد-19» أم أنه فيروس جديد، خصوصا أن بعض المدارس توقفت عن استقبال الطلاب؟، قال المغبوب، إن ما نشهده حاليا يحدث كل عام حتى قبل ظهور فيروس «كورونا»، لكن الفارق أن الإجراءات الوقائية التي التزم بها الجميع خلال السنتين الماضيتين أضعفت المناعة نسبيًا، موضحًا أن الفيروسات المنتشرة حاليًا هي الإنفلونزا والمخلوي التنفسي.