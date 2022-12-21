وزير الداخلية: لدينا أعداد كبيرة من المتغيبين.. وسنتخذ معهم إجراءات تصل إلى الفصل

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، إن هناك عزوفًا كبيرًا من أفراد الشرطة عن الحضور للعمل، وغيابات بأرقام كبيرة، متابعًا «سنتخذ إجراءات قانونية معهم، تصل إلى الفصل».

حاء ذلك خلال تفقده آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق الخطة الأمنية لتأمين نطاق مديرية أمن طرابلس، وفق مقطع فيديو منشور على صفحة المديرية بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأشار إلى توفير سيارات لمراكز الشرطة في نطاق طرابلس الكبرى، وذلك لتحقيق المجاهرة بالأمن، مردفًا أن الخطة الأمنية ستنتقل إلى باقي المديريات الواقعة غرب طرابلس، وأيضًا في المنطقة الجنوبية، وغيرها من المدن.