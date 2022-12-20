«خارجية الوحدة» تعلن اختراق حسابها على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، وقوع خلل في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيرة إلى أن مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة يعمل على استرداد الحساب.

وأشارت الوزارة إلى أن كل ما ينشر بالحساب حاليا «لا يمثل رأيها»، وأنها تتواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالخصوص، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تدوينة عن أبوعجيلة

وحدث ليل «الإثنين - الثلاثاء» اختراق لحساب الوزارة بتدوينة ترفض تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى أميركا، المتهم بدور مزعوم في قضية «لوكربي»، واعتبرته يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان​​ والقوانين والتشريعات الليبية، وطالبت بالتحقيق في الواقعة.

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وأشارت التدوينة أيضا إلى كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، التي وجهها أخيرا إلى الشعب بشأن تلك الواقعة، حيث قال إن أبوعجيلة متهم بتصنيع المتفجرات في العملية «التي أودت بحياة أكثر من 200» شخص، وأن اسمه «ورد في التحقيقات قبل عامين، وقبل مجيء الحكومة، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول، ولذا صار لزامًا التعاون في هذا الملف».