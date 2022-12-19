  • Alwasat News
Atwasat

عائلة أبوعجيلة ترد على الدبيبة وتتوعد بملاحقته قانونيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 01:23 صباحا
عائلة أبوعجيلة ترد على الدبيبة وتتوعد بملاحقته قانونيا
أبوعجيلة مسعود المريمي داخل مكتب عمدة مدينة الإسكندرية في ولاية فيرجينيا الأميركية، الأحد 11 ديسمبر 2022، (رويترز)
alwasat radio

اتهمت عائلة أبوعجيلة مسعود المريمي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الديبية ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش و«آمر القوة المشتركة مصراتة»، بالتورط في «خطف» المواطن الليبي واحتجازه لمدة تقارب الشهر في «مركز اعتقال غير شرعي» بدون أي تهمة.

وتوعدت عائلة أبوعجيلة، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه اليوم الأحد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمستعجلة ضد الثلاثة، والكشف- عبر القضاء والقانون- عن كل من ساهم في خطفه وتسليمه لدولة أجنبية.

وأشار البيان إلى أن الدبيبة «قام بتلفيق التهم» ونسب ارتكابها للمواطن الليبي «المخطوف» أبو عجيلة مسعود المريمي، وحاول تجريده من جنسيته الليبية بادعاته «زورًا» أنه يحمل الجنسية التونسية.

عائلته: أبوعجيلة «خُطف من بيته»
وأكدت العائلة أن أبوعجيلة «خُطف من بيته على مرأى من أفراد أسرته من دون أي أمر فضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة»، مشيرين إلى أن «واقعة الاختطاف صاحبها ترهيب لعائلة آمنة بعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخل القضاء الليبي وإيقاع العقوبات القانونية على مرتكبيها».

واعتبر البيان اتهام الدبيبة لأبوعجيلة بالتخطيط لعملية لوكربي «جريمة»، تخالف القاعدة القانونية التي تفيد بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

- الدبيبة: أبوعجيلة متهم بتفجير «لوكربي».. وحافظنا على السيادة الليبية
- الدبيبة: أوفدت فريقا حكوميا للاطلاع على حالة أبوعجيلة

عائلته أبوعجيلة: رواية الدبيبة «كاذبة» وتنطوي على «تهم مختلقة»
ووصفت العائلة رواية الدبيبة بشأن الواقعة بـ«الكاذبة»، والتي تنطوي على «تهم مختلقة» نسبها إلى أبوعجيلة وإدانته من دون أن يمثل أمام سلطات التحقيق في ليبيا، داعية إياه إلى «مراجعة بيان وزيرة العدل في حكومته والتي كانت قد أصدرت بيانًا الشهر الماضي ذكرت فيه أن ملف قضية لوكربي قد أقفل سياسيًا وقانونيًا».

كما دعته إلى «مراجعة تصريحات النائب العام، والذي أكد أن عملية تسليم أبوعجيلة المريمي جرت من دون اتباع الإجراءات القانونية ومن دون أمر من السلطات القضائية الليبية».

وطالبت العائلة في بيانها القضاء الليبي بـ«ضرورة تحمل المسؤولية وسرعة التحرك والقيام بالتحقيق مع كل من خطط ورتب ونفذ هذا العمل المخالف للقوانين وللقيم الوطنية والإنسانية».

الدبيبة: أبوعجيلة متهم في «لوكربي»
ومساء الخميس الماضي، قال الدبيبة في تسجيل مصور إن أبوعجيلة متهم بتصنيع المتفجرات التي «أودت بحياة أكثر من 200 روح بريئة»، معتبرًا أنه «المسؤول عن عملية صناعة المفخخات التي تستخدم في العملية»، في إشارة إلى حادثة طائرة «لوكربي».

وفي حين لم يتطرق إلى مسألة تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة الأميركية، قال الدبيبة وقتها: «حافظنا على السيادة الليبية، ولم نرض بانتهاك السيادة الليبية كما حدث في السنوات الماضية، ووفق القانون الدولي».

وبعدما أشار إلى أنه أوفد فريقا حكوميا للاطلاع على حالة أبوعجيلة مسعود، استدرك بقوله: «لن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية مرة أخرى؛ بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية

«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية
بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي

بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي
«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت

«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت
كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية

كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية
شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»

شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»
نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط

نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط
المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا

المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا
أردوغان: نجاعة الاستثمار التركي وراء انزعاج البعض من اتفاقنا مع حكومة الوحدة

أردوغان: نجاعة الاستثمار التركي وراء انزعاج البعض من اتفاقنا مع حكومة الوحدة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في «دورينا»
فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين

فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين
حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية

حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية
باتيلي: يجب استقالة الراغبين في الترشح لضمان تكافؤ الفرص بالانتخابات

باتيلي: يجب استقالة الراغبين في الترشح لضمان تكافؤ الفرص بالانتخابات
عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس

عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس
باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو «آلية بديلة»

باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو ...
شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد

شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد
«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة

«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة
«الفيروسات الشتوية» تغلق المدارس في سبها وغريان وطبرق.. وتوصيات بالعودة للإجراءات الاحترازية

«الفيروسات الشتوية» تغلق المدارس في سبها وغريان وطبرق.. وتوصيات بالعودة ...
كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي

كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير خارجية الكونغو: جئنا سبها للدفع بخارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الليبية
وزير خارجية الكونغو: جئنا سبها للدفع بخارطة الطريق الأفريقية ...
برئاسة الدبيبة.. «الأعلى للطاقة» يناقش استراتيجية الإنتاج والتعاون مع «إيني»
برئاسة الدبيبة.. «الأعلى للطاقة» يناقش استراتيجية الإنتاج ...
باشاغا يوجه 4 رسائل في كلمة بخصوص المستجدات السياسية
باشاغا يوجه 4 رسائل في كلمة بخصوص المستجدات السياسية
اللافي يطلع باتيلي على مشاوراته مع مختلف الأطراف المحلية والدولية
اللافي يطلع باتيلي على مشاوراته مع مختلف الأطراف المحلية والدولية
باتيلي للدبيبة: تزايد الاستياء بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات النفط والغاز
باتيلي للدبيبة: تزايد الاستياء بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
المزيد
الحويج يبحث دعم السيدات أصحاب المشروعات بالمنطقة الجنوبية
الحويج يبحث دعم السيدات أصحاب المشروعات بالمنطقة الجنوبية...
عائلة أبوعجيلة ترد على الدبيبة وتتوعد بملاحقته قانونيا
عائلة أبوعجيلة ترد على الدبيبة وتتوعد بملاحقته قانونيا...
قفل محلين لبيع الحلويات في سرت بسبب مخالفتهما الاشتراطات الصحية
قفل محلين لبيع الحلويات في سرت بسبب مخالفتهما الاشتراطات ......
باتيلي للدبيبة: تزايد الاستياء بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات النفط والغاز
باتيلي للدبيبة: تزايد الاستياء بشأن التوزيع غير المتكافئ ......
اللافي يطلع باتيلي على مشاوراته مع مختلف الأطراف المحلية والدولية
اللافي يطلع باتيلي على مشاوراته مع مختلف الأطراف المحلية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط