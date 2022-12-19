عائلة أبوعجيلة ترد على الدبيبة وتتوعد بملاحقته قانونيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت عائلة أبوعجيلة مسعود المريمي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الديبية ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش و«آمر القوة المشتركة مصراتة»، بالتورط في «خطف» المواطن الليبي واحتجازه لمدة تقارب الشهر في «مركز اعتقال غير شرعي» بدون أي تهمة.

وتوعدت عائلة أبوعجيلة، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه اليوم الأحد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمستعجلة ضد الثلاثة، والكشف- عبر القضاء والقانون- عن كل من ساهم في خطفه وتسليمه لدولة أجنبية.

وأشار البيان إلى أن الدبيبة «قام بتلفيق التهم» ونسب ارتكابها للمواطن الليبي «المخطوف» أبو عجيلة مسعود المريمي، وحاول تجريده من جنسيته الليبية بادعاته «زورًا» أنه يحمل الجنسية التونسية.

عائلته: أبوعجيلة «خُطف من بيته»

وأكدت العائلة أن أبوعجيلة «خُطف من بيته على مرأى من أفراد أسرته من دون أي أمر فضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة»، مشيرين إلى أن «واقعة الاختطاف صاحبها ترهيب لعائلة آمنة بعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخل القضاء الليبي وإيقاع العقوبات القانونية على مرتكبيها».

واعتبر البيان اتهام الدبيبة لأبوعجيلة بالتخطيط لعملية لوكربي «جريمة»، تخالف القاعدة القانونية التي تفيد بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

- الدبيبة: أبوعجيلة متهم بتفجير «لوكربي».. وحافظنا على السيادة الليبية

- الدبيبة: أوفدت فريقا حكوميا للاطلاع على حالة أبوعجيلة

عائلته أبوعجيلة: رواية الدبيبة «كاذبة» وتنطوي على «تهم مختلقة»

ووصفت العائلة رواية الدبيبة بشأن الواقعة بـ«الكاذبة»، والتي تنطوي على «تهم مختلقة» نسبها إلى أبوعجيلة وإدانته من دون أن يمثل أمام سلطات التحقيق في ليبيا، داعية إياه إلى «مراجعة بيان وزيرة العدل في حكومته والتي كانت قد أصدرت بيانًا الشهر الماضي ذكرت فيه أن ملف قضية لوكربي قد أقفل سياسيًا وقانونيًا».

كما دعته إلى «مراجعة تصريحات النائب العام، والذي أكد أن عملية تسليم أبوعجيلة المريمي جرت من دون اتباع الإجراءات القانونية ومن دون أمر من السلطات القضائية الليبية».

وطالبت العائلة في بيانها القضاء الليبي بـ«ضرورة تحمل المسؤولية وسرعة التحرك والقيام بالتحقيق مع كل من خطط ورتب ونفذ هذا العمل المخالف للقوانين وللقيم الوطنية والإنسانية».

الدبيبة: أبوعجيلة متهم في «لوكربي»

ومساء الخميس الماضي، قال الدبيبة في تسجيل مصور إن أبوعجيلة متهم بتصنيع المتفجرات التي «أودت بحياة أكثر من 200 روح بريئة»، معتبرًا أنه «المسؤول عن عملية صناعة المفخخات التي تستخدم في العملية»، في إشارة إلى حادثة طائرة «لوكربي».

وفي حين لم يتطرق إلى مسألة تسليم أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة الأميركية، قال الدبيبة وقتها: «حافظنا على السيادة الليبية، ولم نرض بانتهاك السيادة الليبية كما حدث في السنوات الماضية، ووفق القانون الدولي».

وبعدما أشار إلى أنه أوفد فريقا حكوميا للاطلاع على حالة أبوعجيلة مسعود، استدرك بقوله: «لن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية مرة أخرى؛ بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها».