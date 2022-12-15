  • Alwasat News
Atwasat

ظهور شاهد من سويسرا في قضية أبوعجيلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 10:17 مساء
ظهور شاهد من سويسرا في قضية أبوعجيلة
أبوعجيلة مسعود المريمي خلف القضبان أثناء جلسة في قاعة محكمة في طرابلس (أرشيفية: رويترز)
alwasat radio

دعا مالك شركة «ميبو» للاتصالات السلكية واللاسلكية السويسرية، إدوين بوليي، القضاء الأميركي إلى دعوته للوقوف كشاهد في المحاكمة المقررة يوم 27 ديسمبر للمواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، والتي سيقدم خلالها «معطيات جديدة» بشأن قضية «لوكربي» قد تعيد النظر في القضية برمتها.

وقال مالك «ميبو» السويسرية، المنسوب إليها شريحة تفجير طائرة «لوكربي» في منشور له عبر موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك» مرفق بالصور، أنه من الممكن إثبات عدم صحة أدلة البرامج والأجهزة الحاسمة في التحقيقات، متحدثًا عن تلاعب بشريحة «أم أس تي ـ 13» المستخدمة في التفجير.

سر شريحة التفجير المزعومة
وكشف أدوين بولييه أن شريحة التفجير المزعومة ظهرت لأول مرة في فرانكفورت، ولهذا السبب تمت تبرئة مدير المحطة الأمين خليفة افحيمة؛ لذلك ينصح القضاء الأميركي بدعوة ثمانية شهود آخرين لاستجوابهم، من بين ضباط وخبراء من شرطة إسكتلندا، بناء على شكوى جنائية ضدها، موضحًا أنها قيد النظر في إسكتلندا منذ 11 نوفمبر 2020.

- شاهد في «هذا المساء»: «خطف» أبوعجيلة.. النائب العام يحقق و«الرئاسي» يتبرأ والضغوطات تتزايد
- ممثلون للمجتمع المدني يعلنون خطوات للضغط من أجل إعادة أبوعجيلة

وبخصوص الضابط السابق عبدالباسط المقرحي، الذي توفي في عام 2012 قال إن المتهم لا علاقة له بمأساة «لوكربي»، ولم يشتر ملابس ومظلة من صاحب المتجر أنتوني غوتشي، كما لم تكن هناك حقيبة «سامسونايت» تخص أي راكب على متن الرحلة المغادرة من مالطا إلى فرانكفورت، حسب قوله.

حقيبة «سامسونايت»
وتوصل مالك «ميبو» إلى استنتاج أن هذه الحقيبة يمكن تخصيصها في فرانكفورت لأي راكب مع التحقيق في وثائق تحميل الأمتعة، ورغم ذلك جرى الادعاء بأن حقيبة «سامسونايت» بها علبة متفجرة خرجت من مطار مالطا، وأسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي.

ومثُل أبوعجيلة مسعود، الذي يواجه مزاعم بصنع القنبلة المستخدمة في تفجير طائرة فوق لوكربي أمام القضاء الأميركي لأول مرة. وخلفت عملية تسليمه إلى واشنطن ردود فعل غاضبة في ليبيا جراء التزام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الصمت مما سموه «اختطاف» أبوعجيلة مسعود؛ ما دعا المجلس الرئاسي لطلب توضيحات فيما فتح النائب العام تحقيقًا في القضية لتحديد المسؤول عن العملية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال

كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال
ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»

ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»
مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي

مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والصداقة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والصداقة في «دورينا»
هاري يستهدف شقيقه وليام في آخر حلقات مسلسله على «نتفليكس»

هاري يستهدف شقيقه وليام في آخر حلقات مسلسله على «نتفليكس»
المغرب يضخ لأفريقيا طاقة أمل جديدة (صور)

المغرب يضخ لأفريقيا طاقة أمل جديدة (صور)
الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر

الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر
الركراكي: قدمنا صورة مشرفة للكرة المغربية.. وجعلنا الجميع سعداء

الركراكي: قدمنا صورة مشرفة للكرة المغربية.. وجعلنا الجميع سعداء
القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ الصيني

القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ ...
عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»

عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»
منظمة الصحة تأمل انتهاء جائحة «كورونا» وجدري القرود العام المقبل

منظمة الصحة تأمل انتهاء جائحة «كورونا» وجدري القرود العام المقبل
الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»

الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا

بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا
كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد

كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد
أميركا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية وسط تصاعد تهديدات الجارة الشمالية

أميركا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية وسط تصاعد تهديدات الجارة الشمالية
مدرب المنتخب الكرواتي: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا

مدرب المنتخب الكرواتي: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا
«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي

«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي
المواطن الذي في الزنزانة

المواطن الذي في الزنزانة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السيسي يلتقي المنفي في واشنطن
السيسي يلتقي المنفي في واشنطن
الدبيبة: أبوعجيلة متهم بتفجير «لوكربي».. وحافظنا على السيادة الليبية
الدبيبة: أبوعجيلة متهم بتفجير «لوكربي».. وحافظنا على السيادة ...
الدبيبة: أوفدت فريقا حكوميا للاطلاع على حالة أبوعجيلة
الدبيبة: أوفدت فريقا حكوميا للاطلاع على حالة أبوعجيلة
ظهور شاهد من سويسرا في قضية أبوعجيلة
ظهور شاهد من سويسرا في قضية أبوعجيلة
فرنسا تدعم التوصل لاتفاق شامل بمشاركة كافة الأطراف في ليبيا
فرنسا تدعم التوصل لاتفاق شامل بمشاركة كافة الأطراف في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة...
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
المزيد
مقررة أممية تستطلع في طرابلس وبنغازي مسائل العنف ضد النساء في ليبيا
مقررة أممية تستطلع في طرابلس وبنغازي مسائل العنف ضد النساء ......
باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية
باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة ......
السيسي يؤكد دعم جهود المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ لإجراء انتخابات متزامنة
السيسي يؤكد دعم جهود المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ لإجراء ......
فرنسا تدعم التوصل لاتفاق شامل بمشاركة كافة الأطراف في ليبيا
فرنسا تدعم التوصل لاتفاق شامل بمشاركة كافة الأطراف في ليبيا...
ظهور شاهد من سويسرا في قضية أبوعجيلة
ظهور شاهد من سويسرا في قضية أبوعجيلة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط