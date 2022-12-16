جريدة «الوسط»: بعد 34 عاما.. شبح «لوكربي» يلاحق الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

ما زالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تتبنى خيار الصمت أمام موجة الانتقادات الشديدة لواقعة تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، للولايات المتحدة الأمريكية على خلفية اتهامه بالتورط في تفجير طائرة «بانام أميريكان» في مثل هذا الشهر من العام 1988، وذلك رغم الاتهامات المباشرة التي توجه إليها من عديد السياسيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب المنافسين العاديين، بضلوعها رسميا في الواقعة، لتحقيق مكاسب سياسية شخصية على حساب المصالح العليا للبلاد، ما قد يعيد ملف قضية لوكربي إلى نقطة الصفر، بتبعاته المفتوحة على مختلف الاحتمالات.

ودخلت الحالة الليبية دوامة جديدة من السجال بشأن طريقة اعتقال ونقل أبوعجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة لمحاكمته من طرف القضاء الأميركي، والخشية من وضع الدولة مجددا تحت ضغط الابتزاز وزيادة تعقيد الأزمة الشاملة في البلاد.

وبنت النيابة العامة الأميركية مزاعمها على اعترافات تحدثت عنها وسائل إعلام دولية جاءت على لسان أبوعجيلة حيث أقر خلال احتجازه في ليبيا العام 2012 بتصنيع القنبلة المستخدمة في العملية. الأمر الذي يعني أن المستهدف المحتمل الآخر في القضية سيكون رئيس المخابرات السابق في عهد القذافي، عبدالله السنوسي، الذي قررت محكمة الاستئناف في منتصف العام الجاري إحالته إلى القضاء العسكري، رغم قفل القضية بموجب اتفاقية موقعة في 14 أغسطس 2008، المصادق عليها من مؤتمر الشعب العام في ليبيا والكونغرس الأميركي، وتنص على عدم اختصاص القضاء الأميركي أو النظر في أي دعوى بشأن قضية «لوكربي، كما نصت في حال رفع دعوى من أفراد، أن يحيل القضاء الأميركي الدعوى المرفوعة إلى نظيره الليبي للنظر فيها، والعكس صحيح.

مالك «ميبو» السويسرية يطلب الشهادة لصالح ليبيا

لكن بعدما أجرى فريق أميركي بريطاني، تحقيقات جنائية مع السنوسي في سجنه بالعاصمة طرابلس، سمّت، الولايات المتحدة وإسكتلندا، أبوعجيلة المريمي وعبدالله السنوسي خلال العام 2015 وذلك للاشتباه بهما بحادث تفجير الطائرة فوق بلدة «لوكربي» الذي قتل فيه 270 شخصا، حيث يرجحّ أن الاثنين ساعدا عبدالباسط المقرحي، الشخص الوحيد الذي أدين في القضية، وتوفي في 2012.

وفي تصريحات قد تغير مجرى التحقيق قال مالك مؤسسة «ميبو» السويسرية أدوين بولييه، المنسوب إليها شريحة تفجير طائرة لوكربي، بعد طلبه الشهادة لصالح ليبيا في التحقيقات المقامة مع أبوعجيلة إن ما تم ذكره في آخر محاكمة تمّت بشأن طائرة لوكربي عن الشريحة المستخدمَة في تفجير القنبلة، يمكن إثبات أنّه غير صحيح لأن الشركة زوّدت ألمانيا الشرقية بالأجهزة نفسها التي استخدمت في التفجير قبل فترة قصيرة من الحادث، موصيا بمثول شهود آخرين للاستجواب، منهم ضباط وخبراء من شرطة إسكتلندا.

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اتفاق على تسليم أبوعجيلة

وبعد ساعات من وقوفه أمام قاض بمحكمة أميركية الثلاثاء، وتأكيد الادعاء العام بأنهم لن يطالبوا بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد المشتبه به، بدأت تتكشف بعض أسرار واقعة وصول المريمي إلى الولايات المتحدة، ووفق جريدة «ذا غارديان» البريطانية، الأربعاء، فإن اتفاقاً جرى إبرامه قبل 3 أشهر بين الإدارة الأميركية ومسؤولين ليبيين على تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود في مفاوضات بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ونقلت عن مسؤول ليبي القول إن الجهود الأميركية أعاقها عدم وجود مبرر قانوني لاحتجاز أبوعجيلة، إلى أن عرض أفراد ذوي نفوذ داخل حكومة الوحدة الوطنية، احتجاز مسعود وتسليمه إلى حكومة الولايات المتحدة.

وأمام ردود فعل سياسية وشعبية غاضبة في ليبيا صرح السفير الأميركي ريتشادر نورلاند بأن «الولايات المتحدة تحترم سيادة بلادهم، خلال سير الإجراءات القانونية» في محاولة لطمأنة الليبيين، وكشف مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، أنه بحث هاتفيا مع نورلاند تداعيات ملف احتجاز أبوعجيلة لدى الولايات المتحدة، وأشار إلى أنه عبّر عن «قلق الليبيين إزاء التقارير التي أفادت بنقله من أجل ما وصفته سلطات الولايات المتحدة بالملاحقة الجنائية في علاقة مزعومة بحادثة التفجير».

واشنطن تؤكد «قانونية» احتجاز أبوعجيلة

لكن التعليقات الرسمية الأميركية ردا على المطالب الليبية ذهبت إلى التأكيد أن الاعتقال كان «قانونيا»، وهو ما أعلنته مستشارة الأمن الوطني بالبيت الأبيض ليز راندال، بقولها «إن أبوعجيلة محتجز بشكل قانوني في الولايات المتحدة». وربط متابعون للشأن الليبي بين واقعة المواطن أبوعجيلة، و الموقف الأميركي من شرعية حكومة الدبيبة، إثر تصريح للسفير ريتشارد نورلاند إلى مجلة جون أفريك الفرنسية هذا الأسبوع، قال فيه «إن ليبيا لا تحتاج إلى حكومة مؤقتة أخرى، وإن عبد الحميد الدبيبة يصر الآن أكثر بكثير على أهمية إجراء الانتخابات»، في ظل استمرار انتهاج حكومة الأخير سياسة الصمت.

وضمن ردود الفعل ذات العلاقة، دخل المجلس الرئاسي على الخط، وطالب بتوضيح واقعة مثول المواطن الليبي أمام القضاء الأميركي، وما ورد من الجانب الأميركي بشأن وجود تنسيق مسبق لعملية التسليم، في حين أعلن النائب العام الصديق الصور، الأربعاء، أنه يحقق في شكوى بشأن تسليم أبوعجيلة مسعود، وفي تصريح بالخصوص قال الصور عبر قناة ليبيا الأحرار الليبية «إن الشكوى المعروضة علينا هي أن التسليم جرى بدون إجراءات قانونية وهو أمر محل تحقيق.. باشرنا التحقيقات في هذا الأمر وسنعلن نتائجها في حينها».

دعوة لجلسة عاجلة لـ«النواب»

ودعا أعضاء البرلمان في بيان لهم وعددهم 91 نائبا إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل قبل جلسة المساءلة التالية لأبوعجيلة بتاريخ 27 ديسمبر الحالي بعدما وصفوا إعادة فتح قضية لوكربي بـ«الخيانة العظمى». كما طالبت عشرات الشخصيات العامة والأحزاب ومحامون وأساتذة جامعيين وحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني الولايات المتحدة بإعادة أبوعجيلة إلى أرض الوطن لأنها «غير مخولة قانونا» بمحاكمته.

وفي الأثناء التقط خصوم الدبيبة السياسيون من مجلسي الدولة والنواب وحكومة المكلف من طرف البرلمان فتحي باشاغا الحالة لتصعيد الهجوم على حكومته، بتمرير رسائل حاولوا من خلالها إظهار حرصهم على ضرورة احترام القانون والسيادة الوطنية.

أمام كل ذلك يتساءل كثير من الليبيين إلى متى تستمر حكومة الدبيبة في مقابلة كل ما أثير بشأن واقعة تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود بالصمت، وعدم المبالاة، وإلى ماذا ستنتهي محاكمته، وهل أصبح الليبيون اليوم أمام شبح تداعيات أزمة دفعوا ثمنها 10 سنوات من الحصار، واعتقدوا أنها أغلقت تماما منذ سنين؟.