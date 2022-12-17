  • Alwasat News
Atwasat

ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 11:35 مساء
ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي
ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي، 15 ديسمبر 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
alwasat radio

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي، حول التخطيط الدقيق لبرنامج التطعيمات «الخطة الدقيقة»، وتقييم الإدارة الفاعلة للطعوم لـ185 مركز تطعيم.

واستهدفت الورشة 24 بلدية بالمنطقة الشرقية، ونظمت بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وفق بيان صدر، اليوم السبت، عن مركز مكافحة الأمراض.

- وصول شحنة تطعيمات إجبارية للأطفال قطاع الصحة في سرت
- بالصور.. الإمداد الطبي يسلم تطعيمات أطفال للمراكز الصحية

وشهدت الورشة مناقشات حول طرق معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل؛ لضمان استمرار نجاح البرنامج الوطني الموسع للتطعيمات.

ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي، 15 ديسمبر 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي، 15 ديسمبر 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي، 15 ديسمبر 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي، 15 ديسمبر 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر: حزمة الدعم الجديدة من صندوق النقد تهدف لخفض الدين الحكومي إلى أقل من 80%

مصر: حزمة الدعم الجديدة من صندوق النقد تهدف لخفض الدين الحكومي إلى أقل من 80%
«بوكيمون» تطوي صفحة «آش وبيكاتشو» وتعلن عن «ليكو وروي»

«بوكيمون» تطوي صفحة «آش وبيكاتشو» وتعلن عن «ليكو وروي»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد المصراتي والاتحاد في «دورينا»
فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين

فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين
ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا

ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا
توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023

توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023
حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية

حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية
رويترز: انتخابات في تونس سترسخ أركان حكم الرئيس

رويترز: انتخابات في تونس سترسخ أركان حكم الرئيس
عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس

عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس
مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل

مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل
باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو «آلية بديلة»

باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو ...
«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال

«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال
شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد

شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد
الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية

الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية
قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث

قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث
«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة

«الخارجية»: استعادة يد تمثال أثرية من الولايات المتحدة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكهرباء»: صيانة دورية والكشف على الزيوت بمحطات في طرابلس
«الكهرباء»: صيانة دورية والكشف على الزيوت بمحطات في طرابلس
ألمانيا تبحث الشراكة في مجال الطاقة المتجددة مع مؤسسة النفط
ألمانيا تبحث الشراكة في مجال الطاقة المتجددة مع مؤسسة النفط
باتيلي يدعو مرشحين للرئاسة إلى التوافق على مقترح موحد لكسر الجمود السائد
باتيلي يدعو مرشحين للرئاسة إلى التوافق على مقترح موحد لكسر الجمود...
السفير الفرنسي: محادثات لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع ليبيا
السفير الفرنسي: محادثات لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع ليبيا
ضبط 130 سيارة دون لوحات معدنية في أبوسليم
ضبط 130 سيارة دون لوحات معدنية في أبوسليم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
المزيد
ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي
ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي...
«الكهرباء»: انتهاء صيانة خط أجدابيا- قمينس
«الكهرباء»: انتهاء صيانة خط أجدابيا- قمينس...
الوضع في ليبيا بمحادثات تبون وماكرون
الوضع في ليبيا بمحادثات تبون وماكرون...
ضبط 130 سيارة دون لوحات معدنية في أبوسليم
ضبط 130 سيارة دون لوحات معدنية في أبوسليم...
السفير الفرنسي: محادثات لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع ليبيا
السفير الفرنسي: محادثات لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط