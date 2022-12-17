ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي، حول التخطيط الدقيق لبرنامج التطعيمات «الخطة الدقيقة»، وتقييم الإدارة الفاعلة للطعوم لـ185 مركز تطعيم.

واستهدفت الورشة 24 بلدية بالمنطقة الشرقية، ونظمت بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وفق بيان صدر، اليوم السبت، عن مركز مكافحة الأمراض.

- وصول شحنة تطعيمات إجبارية للأطفال قطاع الصحة في سرت

- بالصور.. الإمداد الطبي يسلم تطعيمات أطفال للمراكز الصحية

وشهدت الورشة مناقشات حول طرق معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل؛ لضمان استمرار نجاح البرنامج الوطني الموسع للتطعيمات.

ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي، 15 ديسمبر 2022. (مركز مكافحة الأمراض)

ورشة عمل لمشرفي التطعيمات في بنغازي، 15 ديسمبر 2022. (مركز مكافحة الأمراض)