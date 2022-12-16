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افتتاح قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 01:58 مساء
افتتاح قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن
وكيل وزارة الصحة يفتتح قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
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افتتح وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سمير كوكو، أمس الخميس، قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» القروي بمدينة زلطن.

وجرى الافتتاح بحضور وفد رفيع من وزارة الصحة، وأعيان ووجهاء، وعميد بلدية زلطن، وعدد من مديري المرافق الصحية بالبلديات المجاورة، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

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وأعرب كوكو في كلمته خلال الافتتاح، عن تطلعات وزارة الصحة لتحسين وتقريب خدمات الأطفال والصحة الإنجابية، من خلال وضع السياسات الوطنية ودعم برامج الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين، وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسيشرع المستشفى في تلبية احتياجات المواطنين بعد أن اعتادوا لعقود التوجه غربًا وعبور الحدود التونسية، أو قطع مسافة تصل إلى 30 كيلومترًا داخل ليبيا للوصول إلى أقرب مستشفى، وفق البيان. ومستشفى «الأوتاد» هو الوحيد ببلدية زلطن بعد أن جرى ترفيعه من مركز صحي إلى مستشفى قروي، وسيقدم خدمات النساء والولادة داخل البلدية لأول مرة بعد استكمال تجهيز القسم وتوفير متطلباته.

وكيل وزارة الصحة يفتتح قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
وكيل وزارة الصحة يفتتح قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
من داخل قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
من داخل قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
من داخل قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
من داخل قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
من داخل قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
من داخل قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
من داخل قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
من داخل قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
من داخل قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
من داخل قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
من داخل قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
من داخل قسم النساء والولادة بمستشفى «الأوتاد» في زلطن، 15 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
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