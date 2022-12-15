باشاغا يقصر استيراد السيارات المصفحة على 6 جهات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الخميس، قرارا حدد بموجبه الجهات التي يقتصر عليها استيراد السيارات المصفحة، والسماح للجهات والمواطنين باستيراد سيارات الدفع الرباعي على أن يصدر تصاريح استعمال من الجهات المختصة.

ونصت المادة الأولى من قرار باشاغا رقم (126) لسنة 2022 الذي نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب على أن «يقتصر استيراد المركبات الآلية المصفحة الصحراوية منها والعادية على مجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات الليبية وجهاز الأمن الداخلي».

كما نصت المادة الثانية من القرار على أن «يسمح للجهات والمواطنين استيراد سيارات الدفع الرباعي على أن يتم إصدار تصاريح استعمال عند تسجيل المركبات من جهة الاختصاص»، مشددا في المادة الثالثة على العمل من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه وطالب الجهات المختصة بتنفيذه.