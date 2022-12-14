  • Alwasat News
Atwasat

ذا غارديان: مفاوضات تسليم أبوعجيلة لأميركا بدأها مسؤولون ليبيون مع إدارة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 03:30 مساء
ذا غارديان: مفاوضات تسليم أبوعجيلة لأميركا بدأها مسؤولون ليبيون مع إدارة ترامب
رسم تخطيطي لأبوعجيلة مسعود أمام المحكمة في واشنطن يوم الإثنين. (رويترز)
alwasat radio

قالت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، اليوم الأربعاء، إن اتفاقًا جرى إبرامه قبل 3 أشهر بين الإدارة الأميركية ومسؤولين ليبيين - لم تسمهم - على تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المتهم بتفجير «لوكربي» إلى الولايات المتحدة، في مفاوضات بدأت منذ عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل أن يخرج الإعلان الأميركي الرسمي السبت الماضي بتسليمه.

ونقلت «ذا غارديان» عن مسؤول ليبي - لم تفصح عن هويته - القول «الجهود الأميركية أعاقها عدم وجود مبرر قانوني لاحتجاز أبوعجيلة الذي كان مقيمًا في منزله بمصراتة، إلى أن عرض أفراد ذوو نفوذ داخل حكومة الوحدة الوطنية، يُعتقد أنه ابن شقيق رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، احتجاز مسعود وتسليمه إلى حكومة الولايات المتحدة».

ترامب وتسليم مسعود أبوعجيلة
وذكرت الجريدة البريطانية أن مسؤولي إدارة ترامب أجروا مناقشات مع السلطات الليبية حول تسليم مسعود إلى الولايات المتحدة لمحاكمته منذ العام 2019، وأن هذه «المحادثات» استمرت في عهد الرئيس جو بايدن.

ويأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

وعقب تسليمه للولايات المتحدة، مثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، أول من أمس الثلاثاء، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

وقال مسؤولون أميركيون، حسب «ذا غارديان» إن مسعود اعترف ببناء القنبلة المستخدمة في هجوم «بان أميركان» والعمل مع الرجلين المتهمين لزرعها على متن الطائرة. وأضافوا إن العملية صدرت بأوامر من المخابرات الليبية وأن القذافي شكره وآخرين بعد الهجوم، وفقا لشهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

- «ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا
- أسرة أبوعجيلة مسعود تتقدم بشكوى للنائب العام ضد خطفه وتسليمه للولايات المتحدة
- مجلس الدولة يحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تسليم مسعود أبوعجيلة للولايات المتحدة
- رئاسة مجلس النواب تطلب تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط بـ«خطف» أبوعجيلة مسعود
- البيت الأبيض: أبوعجيلة محتجز بشكل قانوني في الولايات المتحدة

وأفاد مسؤولون ليبيون جريدة «ذا غارديان» بأن «جهاز دعم الاستقرار» برئاسة عبدالغني الككلي، احتجز أبوعجيلة مسعود المريمي في منزله بحي أبوسليم في العاصمة طرابلس لمدة أسبوع قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة.

ونقلت «ذا غارديان» عن مسؤولين على علم بالقضية قولهم «إن فريقًا من الأميركيين وصل إلى مصراتة بعد أسبوع آخر، حيث جرى نقل المريمي من مطار المدينة على متن طائرة خاصة إلى مالطا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المواطن الذي في الزنزانة

المواطن الذي في الزنزانة
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»

بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف ...
المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية

المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية
«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»

«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»
«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد

«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد
الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر

الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر
علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي

علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي
أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة

أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة
ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء

ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء
تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 مليون يورو

تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 ...
تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين

تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين
«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة ...
الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20 ألف مشجع

الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20...
لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا

لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط

«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي

مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي
تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء

تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بينهم محامون وكتاب وإعلاميون وأساتذة جامعة... ليبيون يدينون خطف أبوعجيلة ويطالبون بإعادته
بينهم محامون وكتاب وإعلاميون وأساتذة جامعة... ليبيون يدينون خطف ...
ضبط مطلوب في قضايا نصب بطرابلس وطبرق وبنغازي
ضبط مطلوب في قضايا نصب بطرابلس وطبرق وبنغازي
لجنة العدل بـ«النواب» تطالب النائب العام بالتحقيق في تسليم أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة
لجنة العدل بـ«النواب» تطالب النائب العام بالتحقيق في تسليم ...
الحويج يبحث دعم الحركة التجارية عبر منفذ وزان
الحويج يبحث دعم الحركة التجارية عبر منفذ وزان
النائب العام: باشرنا التحقيق في واقعة تسليم أبوعجيلة.. وسنعلن النتائج في حينها
النائب العام: باشرنا التحقيق في واقعة تسليم أبوعجيلة.. وسنعلن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة ......
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة...
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
المزيد
إسبانيا تدعم أي مسار يفضي إلى الانتخابات في ليبيا
إسبانيا تدعم أي مسار يفضي إلى الانتخابات في ليبيا...
ذا غارديان: مفاوضات تسليم أبوعجيلة لأميركا بدأها مسؤولون ليبيون مع إدارة ترامب
ذا غارديان: مفاوضات تسليم أبوعجيلة لأميركا بدأها مسؤولون ......
الدبيبة يناقش الصعوبات أمام المرأة بالجنوب
الدبيبة يناقش الصعوبات أمام المرأة بالجنوب...
النائب العام: باشرنا التحقيق في واقعة تسليم أبوعجيلة.. وسنعلن النتائج في حينها
النائب العام: باشرنا التحقيق في واقعة تسليم أبوعجيلة.. ......
الحويج يبحث دعم الحركة التجارية عبر منفذ وزان
الحويج يبحث دعم الحركة التجارية عبر منفذ وزان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط