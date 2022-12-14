ذا غارديان: مفاوضات تسليم أبوعجيلة لأميركا بدأها مسؤولون ليبيون مع إدارة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، اليوم الأربعاء، إن اتفاقًا جرى إبرامه قبل 3 أشهر بين الإدارة الأميركية ومسؤولين ليبيين - لم تسمهم - على تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المتهم بتفجير «لوكربي» إلى الولايات المتحدة، في مفاوضات بدأت منذ عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل أن يخرج الإعلان الأميركي الرسمي السبت الماضي بتسليمه.

ونقلت «ذا غارديان» عن مسؤول ليبي - لم تفصح عن هويته - القول «الجهود الأميركية أعاقها عدم وجود مبرر قانوني لاحتجاز أبوعجيلة الذي كان مقيمًا في منزله بمصراتة، إلى أن عرض أفراد ذوو نفوذ داخل حكومة الوحدة الوطنية، يُعتقد أنه ابن شقيق رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، احتجاز مسعود وتسليمه إلى حكومة الولايات المتحدة».

ترامب وتسليم مسعود أبوعجيلة

وذكرت الجريدة البريطانية أن مسؤولي إدارة ترامب أجروا مناقشات مع السلطات الليبية حول تسليم مسعود إلى الولايات المتحدة لمحاكمته منذ العام 2019، وأن هذه «المحادثات» استمرت في عهد الرئيس جو بايدن.

ويأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

وعقب تسليمه للولايات المتحدة، مثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، أول من أمس الثلاثاء، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

وقال مسؤولون أميركيون، حسب «ذا غارديان» إن مسعود اعترف ببناء القنبلة المستخدمة في هجوم «بان أميركان» والعمل مع الرجلين المتهمين لزرعها على متن الطائرة. وأضافوا إن العملية صدرت بأوامر من المخابرات الليبية وأن القذافي شكره وآخرين بعد الهجوم، وفقا لشهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

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وأفاد مسؤولون ليبيون جريدة «ذا غارديان» بأن «جهاز دعم الاستقرار» برئاسة عبدالغني الككلي، احتجز أبوعجيلة مسعود المريمي في منزله بحي أبوسليم في العاصمة طرابلس لمدة أسبوع قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة.

ونقلت «ذا غارديان» عن مسؤولين على علم بالقضية قولهم «إن فريقًا من الأميركيين وصل إلى مصراتة بعد أسبوع آخر، حيث جرى نقل المريمي من مطار المدينة على متن طائرة خاصة إلى مالطا».