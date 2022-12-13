أسرة أبوعجيلة مسعود تتقدم بشكوى للنائب العام ضد خطفه وتسليمه للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت أسرة المواطن أبوعجيلة محمد مسعود المريمي، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تقدمت بشكوى إلى مكتب النائب العام في طرابلس ضد ما وصفته بـ«عملية خطفه وتسليمه للجانب الأميركي بالمخالفة للقانون الليبي».

وأعلن الادعاء الاسكتلندي يوم الأحد عن احتجاز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي في الولايات المتحدة ، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن السلطات في أدنبرة، ما أثار ردود فعل واسعة النطاق في ليبيا.

وأبوعجيلة محمد مسعود، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق أدين بتهم لا علاقة لها بحادث «لوكربي»، لكن وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي.

أبوعجيلة مسعود يمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن

ومثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، اليوم الثلاثاء، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

- مجلس الدولة يحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تسليم مسعود أبوعجيلة للولايات المتحدة

- رئاسة مجلس النواب تطلب تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط بـ«خطف» أبوعجيلة مسعود

- البيت الأبيض: أبوعجيلة محتجز بشكل قانوني في الولايات المتحدة

ويأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

تنديد مجلسي النواب والدولة بشأن تسليم أبوعجيلة مسعود

وطلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين في العملية، كما ندد أعضاء المجلس بالواقعة التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية، ووصفوها بـ«الجريمة النكراء».

وحمل المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، حكومة الوحدة الوطنية «المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل مجحف ومخجل»، وفق منشور عبر صفحته على «فيسبوك».