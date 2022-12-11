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أبوجناح يشكل غرفة عمليات صحية لمدينة تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 10:48 مساء
أبوجناح يشكل غرفة عمليات صحية لمدينة تاورغاء
زيارة غرفة العمليات الصحية إلى مستشفى تاورغاء القروي، الأحد 11 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
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شكل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، غرفة عمليات صحية لمدينة تاورغاء، وذلك من أجل حل المشاكل الصحية في المدينة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد.

وكلف أبوجناح مستشار وزير الصحة عادل الذيب برئاسة غرفة العمليات الصحية لمدينة تاورغاء، التي تضم في عضويتها كلًا من جهاز الإسعاف وجهاز طب الطوارئ ومركز مكافحة الأمراض وإدارة الخدمات الطبية وإدارة التمريض.

وأضافت الوزارة أن أبوجناح أعطى تعليماته بالبدء في اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة لمدينة تاورغاء من توفير النقص في العنصر البشري والنقص في الإمكانات المادية، وذلك بعد زيارة غرفة العمليات الصحية إلى مستشفى تاورغاء القروي وإدارة الخدمات الصحية ومركز العزل بالمدينة.

- خلال اجتماع حكومة الوحدة.. الدبيبة يوجه بالتركيز على تاورغاء وزمزم وأبوقرين والوشكة
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- قافلة طبية لمكافحة مرض اللشمانيا بمدينة تاورغاء

الدبيبة يوجه مسؤولي الحكومة بالتركيز على تاورغاء
ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الوزراء ومسؤولي الحكومة بالتركيز على المناطق الصغيرة مثل تاورغاء وزمزم وأبوقرين والوشكة، التي عانت جراء الحروب والصراعات، وذلك خلال مروره بالمدينة الخميس الماضي في طريقه إلى بلدة أبوقرين.

وقال الدبيبة خلال كلمته في الاجتماع الـ16 لحكومة الوحدة الوطنية، الذي بثته صفحة «حكومتنا»، على «فيسبوك» يومها، إنه مر بمدرسة في تاورغاء، واطلع على الأوضاع هناك، مضيفًا أن المدينة تريد الكثير، في ظل عودة الأهالي المهجرين إلى بيوتهم.

ودعا الدبيبة، وزير الإسكان والتعمير وعدة أجهزة إلى النظر في احتياجات تاورغاء، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالاهتمام بالمدينة، في ظل ظهور أمراض بها «لم تكن معهودة من قبل».

اجتماع غرفة العمليات الصحية مع المجلس المحلي تاورغاء، الأحد 11 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
اجتماع غرفة العمليات الصحية مع المجلس المحلي تاورغاء، الأحد 11 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
زيارة غرفة العمليات الصحية إلى المجلس المحلي تاورغاء، الأحد 11 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
زيارة غرفة العمليات الصحية إلى المجلس المحلي تاورغاء، الأحد 11 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)
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