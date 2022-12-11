قافلة طبية لمكافحة مرض اللشمانيا بمدينة تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

قام فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، بالمشاركة في القافلة الطبية لدعم مدينة تاورغاء التي تشرف عليها وزارة الصحة.

وأفاد بيان نشرته صفحة المركز على «فيسبوك»، بأن القافلة مزودة ببعض المستلزمات الطبية وأدوية مرض اللشمانيا، وذلك للوقوف على الاحتياجات الطبية والمشاكل الصحية العاجلة التي تحتاج للتدخل سريع بالمدينة.

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وأوضح البيان أن إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني في صدد لإعداد حملة مكافحة مرض اللشمانيا بمدينة تاورغاء.

ومرض اللشمانيا أو داء الليشمانيات هو من الأمراض التي تصيب الجلد والتي تؤدي إلى ظهور الجروح التي بها تقرحات، ويحدث نتيجة تعرض الجلد إلى طفيليات تنتقل عن طريق التعرض إلى لدغة الذباب.

جانب من القافلة الطبية لدعم مدينة تاورغاء، الأحد 11 ديسمبر 2022 (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

جانب من القافلة الطبية لدعم مدينة تاورغاء، الأحد 11 ديسمبر 2022 (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

جانب من القافلة الطبية لدعم مدينة تاورغاء، الأحد 11 ديسمبر 2022 (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)