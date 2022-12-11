مداهمة وكرين لتجهيز المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن قوة تابعة لها داهمت وكرين في منطقة تاجوراء يستخدمان لتجهيز المهاجرين لغرض الهجرة عبر البحر.

ضبط مجموعة من المهاجرين

وتم ضبط مجموعة من المهاجرين وبحوزتهم سترات نجاة كانوا يتجهزون لغرض الهجرة، خلال عملية المداهمة التي جرت رفقة اللواء 51 مشاة واللواء 444 قتال، وفق الصفحة الرسمية للإدارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من حيث الاختصاص.

من عملية مداهمة وكرين لمهاجرين غير شرعيين في تاجوراء، 11 ديسمبر 2022. (إدارة إنفاذ القانون)

من عملية مداهمة وكرين لمهاجرين غير شرعيين في تاجوراء، 11 ديسمبر 2022. (إدارة إنفاذ القانون)

من عملية مداهمة وكرين لمهاجرين غير شرعيين في تاجوراء، 11 ديسمبر 2022. (إدارة إنفاذ القانون)

من عملية مداهمة وكرين لمهاجرين غير شرعيين في تاجوراء، 11 ديسمبر 2022. (إدارة إنفاذ القانون)

من عملية مداهمة وكرين لمهاجرين غير شرعيين في تاجوراء، 11 ديسمبر 2022. (إدارة إنفاذ القانون)