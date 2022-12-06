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أعيان وشيوخ ووجهاء قبائل يقدمون للسفير الفرنسي رؤيتهم للوصول إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 05:12 مساء
أعيان وشيوخ ووجهاء قبائل يقدمون للسفير الفرنسي رؤيتهم للوصول إلى الانتخابات
لقاء السفير الفرنسي مع شيوخ وأعيان ووجهاء قبائل بمقر السفارة في طرابلس. (مصطفى مهراج)
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قدم وفد من أعيان وشيوخ ووجهاء قبائل من الشرق والغرب والجنوب إلى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، «رؤيتهم ومشروعهم للوصول إلى الانتخابات»، وفق ما أعلنه السفير الفرنسي.

وغرد مهراج عبر حسابه على «تويتر» اليوم الثلاثاء، قائلا: «زارني بالسفارة الفرنسية (في طرابلس) وفد من أعيان وشيوخ ووجهاء يمثلون عدة قبائل من كل أنحاء ليبيا (غرب - شرق - شمال - جنوب) وقدموا لي رؤيتهم ومشروعهم للوصول إلى الانتخابات».

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وأضاف مهراج الذي لم يحدد موعد الاجتماع قائلا: «بالتوفيق يا جماعة وكل التشجيعات بمبادرات المجتمع المدني»، في إشارة إلى تأكيده على دعم السفارة ووزارة الخارجية الفرنسية لهذا الجهد الرامي لحلحلة الانسداد السياسي.

وسبق أن اجتمع وفد من الأعيان والشيوخ والوجهاء مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، قبل أيام، التي عبرت في تغريدتها عن سعادتها باللقاء، مؤكدة تأثرها بجهود مشايخ القبائل «الجماعية لتوليد حوار شامل، يضمن سماع جميع الأصوات الليبية».

لقاء السفير الفرنسي مع شيوخ وأعيان ووجهاء قبائل بمقر السفارة في طرابلس. (مصطفى مهراج)
لقاء السفير الفرنسي مع شيوخ وأعيان ووجهاء قبائل بمقر السفارة في طرابلس. (مصطفى مهراج)
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