الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق الاتحاد المصراتي فوزا كبيرا على أبوسليم بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن أولى جولات الإياب من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

هدف عكسي يضع الاتحاد المصراتي في المقدمة

تقدم الاتحاد المصراتي بهدف في الدقيقة التاسعة بهدف عكسي سجله أحد لاعبي أبوسليم بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد المصراتي بهدف من دون رد.

وفي الشوط الثاني توالت الأهداف عندما تمكن عبدالله سعودي من تعزيز تقدم الاتحاد المصراتي بالهدف الثاني في الدقيقة 67، تبعه عبدالميسر أبوشيبة بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 69، إلا أن عبدالرؤوف الشبلي قلص الفارق بإحراز هدف لأبوسليم في الدقيقة 71، غير أن سالم عبلو وسع الفارق من جديد بإحراز الهدف الرابع للاتحاد المصراتي في الدقيقة 78.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الاتحاد المصراتي إلى 16 نقطة ويتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة الثانية من «دورينا»، بينما تجمد رصيد أبوسليم عند 14 نقطة متراجعا إلى المركز الرابع.