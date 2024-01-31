منتخب الصالات يختتم معسكره في القاهرة استعدادا لمواجهة الجزائر بتصفيات كأس أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات معسكره التدريبي الذي أقيم في القاهرة المصرية، وتواصل عشرة أيام، وخاض خلاله عددا من المباريات التجريبية مع فرق مصرية عدة.

ريكاردو يضع التشكيل المناسب لمواجهة الجزائر

واستغل المدير الفني الإسباني ريكاردو معسكر القاهرة للتعرف على آخر استعدادات الفريق، تمهيدا لوضع التشكيل المناسب لمواجهة منتخب الجزائر، الذي وصل مدينة مصراتة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات نظيره الجزائري ذهابا يوم السبت المقبل في السابعة مساء بتوقيت ليبيا في قاعة مصراتة للألعاب الرياضية، ثم يلتقيه إيابا بالجزائر في العاشر من فبراير المقبل.

وسيتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى نهائيات كأس أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات، التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 8 إلى 17 أبريل المقبل.

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تتنافس في التصفيات الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا عشرة منتخبات، تلعب مبارياتها ذهابا وإيابا، وسيتأهل منها خمسة منتخبات للنهائيات بالمغرب، إلى جانب منتخبات المغرب ومصر وأنغولا التي حجزت لها مقاعد في النهائيات دون خوض التصفيات.

وسيتأهل من خلال بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات ثلاثة منتخبات، لتمثيل القارة الأفريقية في كأس العالم بأوزبكستان خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر 2024.

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات (فيسبوك)