بعثة منتخب ليبيا للصالات تصل إلى المغرب تحت القيادة الفنية الإسبانية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت أمس الأحد بعثة المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات إلى المغرب، وذلك للدخول في معسكر تدريبي سيخوض من خلاله مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب المغربي خلال يومي 21 و23 نوفمبر الجاري بمدينة الرباط المغربية.

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ويشرف على تدريب المنتخب الليبي المدرب الإسباني ريكاردو، وكان المنتخب الوطني أجرى معسكر داخلي في مدينة مصراتة استعدادا للتصفيات الأفريقية بموزمبيق العام المقبل.

الإسباني ريكاردو المدير الفني للمنتخب الليبي اختار 16 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات استعدادا للمنافسات القارية المنتظرة.