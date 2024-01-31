المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يلتقي الجزائر.. السبت (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي المنتخب الوطني الليبي داخل الصالات السبت المقبل مع نظيره الجزائري بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية في ذهاب التصفيات الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات والمؤهلة إلى كأس العالم للعبة، واختار مدرب المنتخب الوطني، الإسباني ريكاردو، 17 لاعبًا للتصفيات.

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المنتخب الوطني داخل الصالات استعد للمباراة من خلال معسكر قصير بمدينة طرابلس وبنغازي ومصراتة وخاض معسكرًا خارجيًا بالمغرب أجرى خلاله مباراتين وديتين مع المنتخب المغربي حيث فقد مباراته الأولى بـ6 أهداف مقابل هدفين، وتعادل في الثانية بهدفين مقابل هدفين.

تُجرى مباراة الإياب في الجزائر خلال أحد أيام 9 أو 10 أو 11 فبراير المقبل، وقد وصلت بعثة منتخب الجزائر لكرة القدم داخل الصالات إلى مدينة مصراتة وذلك استعدادًا لملاقاة المنتخب الوطني السبت المقبل.

منتخب الجزائر لكرة القدم داخل الصالات. (فيسبوك)

استقبال منتخب الجزائر لكرة القدم داخل الصالات. (فيسبوك)

استقبال منتخب الجزائر لكرة القدم داخل الصالات. (فيسبوك)

الإسباني ريكاردو، مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات. (فيسبوك)