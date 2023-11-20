حكام كرة القدم بمنطقة مصراتة في ملتقى خاص بتونس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتواصل فعاليات ملتقى حكام كرة القدم التابعين للاتحاد الفرعي للعبة بمنطقة مصراتة لليوم الثاني في تونس، ويستمر الملتقى الذي يشهد مشاركة 20 حكما عاملا بالاتحاد الفرعي لمدة أربعة أيام.

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يتلقى الحكام محاضرات نظرية وعملية تحت إشراف محاضرين معتمدين دوليا وهما: نصرالله جوادي والمعد البدني دكتور فوزي غالي، ويقام الملتقى للحكام تحت شعار من أجل حكم معاصر، حسب صفحة «ليبيا الرياضية» عبر «فيسبوك».

كان رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بمصراتة شكل لجنة للإشراف والإعداد لإقامة الملتقى، وتألفت من الأسماء الآتية: الحكم الدولي السابق ناصر المهدي رئيسا، وعضوية كل من: عثمان زريق وخالد أبوطبل وعبدالفتاح محجوب ومحمد الجويلي.

حكام كرة القدم في ملتقى خاص بتونس. (فيسبوك)

حكام كرة القدم في ملتقى خاص بتونس. (فيسبوك)