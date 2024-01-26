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شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب

بنغازي - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 07:40 مساء
شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب
استوديو برنامج «في التسعين» حلقة الخميس 25 يناير 2024 (قناة الوسط)
WTV_Frequency

تناولت حلقة برنامج «في التسعين»، التي تبثها قناة «الوسط» (Wtv)، القرار الذي أصدره الاتحاد الليبي لكرة القدم، أمس الخميس، بشأن السماح للأندية الليبية بقيد اللاعبين الفلسطينيين والسودانيين في قوائمها، وإشراكهم في مباريات الموسم الرياضي 2023-2024، وذلك مراعاة للأوضاع الصعبة التي تمر بها دولتا فلسطين والسودان خلال الفترة الراهنة.

قرار اتحاد الكرة غير مدروس
وقدم ضيوف برنامج «في التسعين» آراءهم بشأن هذا القرار، معتبرين أنه لم يصدر بناء على دراسة مستفيضة تراعي مصلحة الكرة الليبية، ومتسائلين عن الفائدة التي ستعود على الكرة الليبية من وراء هذا القرار.

وأشار ضيوف البرنامج إلى أن ليبيا مرت أيضا بظروف صعبة في بعض الأوقات، وحينها لم تعامل أي دولة اللاعبين الليبيين معاملة اللاعب المحلي.

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اتحاد الكرة يسمح للأندية الليبية بتسجيل ومشاركة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين

وطالب ضيوف «في التسعين» باتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تقوية المسابقات المحلية الليبية من خلال السماح بقيد اللاعبين الأجانب المميزين فقط، لأن القرار الأخير جاء عشوائيا.

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