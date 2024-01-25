اتحاد الكرة يسمح للأندية الليبية بتسجيل ومشاركة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، قرارا بشأن السماح بتسجيل ومشاركة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين في الموسم الرياضي الكروي الليبي 2023-2024.

الاتحاد الليبي يراعي ظروف السودان وفلسطين

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم في قراره الذي حمل الرقم «7»، إن دولتي السودان وفلسطين تمران بأوضاع عصيبة في الوقت الراهن تعذر معها انطلاق مسابقاتها الرياضية الرسمية وأدت إلى هجرة عدد كبير من لاعبي البلدين إلى الخارج.

وأضاف أنه بناء على طلب من الاتحاد السوداني لكرة القدم، فقد تقرر السماح لكل نادٍ بتقديم وتسجيل لاعبين من حاملي الجنسيتين السودانية والفلسطينية ضمن قائمة الفريق المشاركة في الموسم الرياضي 2023-2024، وفق بعض الضوابط.

وأوضح الاتحاد الليبي لكرة القدم في القرار أن فرق مسابقات الدوري العام بمختف درجاتها سواء الممتاز والأولى والثانية والثالثة، سيكون من حقها تسجيل لاعبين اثنين من حاملي الجنسية السودانية، بجانب لاعبين مثلهما من حاملي الجنسية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بمسابقات الفئات السنية، سيكون بإمكان كل نادٍ تسجيل لاعب سوداني واحد وآخر فلسطيني.

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كما قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم معاملة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين معاملة اللاعبين الليبيين من حيث العدد في التسجيل والمشاركة، وأن يجرى تسجيلهم وفقا للضوابط وشروط التسجيل المحددة بلائحة أوضاع اللاعبين انتقالاتهم والقرارات المتممة لها.

قرار اتحاد الكرة بشأن تسجيل ومشاركة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين مع الأندية الليبية (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)

قرار اتحاد الكرة بشأن تسجيل ومشاركة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين مع الأندية الليبية (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم على فيسبوك)