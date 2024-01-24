المدرب الوطني رضا عطية يتسلم مهام تدريب الخمس خلفًا لـ«كمونة»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تسلَّم المدرب الوطني رضا عطية مهام عمله التدريبي كمدير فني لفريق كرة القدم الأول بنادي الخمس، بعد إنهاء مهمة عمل المدرب المصري سمير كمونة من قبل إدارة نادي الخمس.

فريق الخمس يقبع حاليًا في المركز قبل الأخير بـ7 نقاط في جدول منافسات المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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وفي سبتمبر الماضي، تعاقدت إدارة نادي الخمس مع طاقم تدريبي كامل يتألف من المدير الفني المصري سمير كمونة يعاونه المدرب العام هشام جابر والمعد البدني الدكتور محمد حسن مساعد، والمدرب أمجد شوال، والمدرب الوطني للحراس مصباح شنقب.