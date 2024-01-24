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المدرب الوطني رضا عطية يتسلم مهام تدريب الخمس خلفًا لـ«كمونة»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 24 يناير 2024, 04:01 مساء
المدرب الوطني رضا عطية يتسلم مهام تدريب الخمس خلفًا لـ«كمونة»
المدرب الوطني رضا عطية. (أرشيفية : الإنترنت)
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تسلَّم المدرب الوطني رضا عطية مهام عمله التدريبي كمدير فني لفريق كرة القدم الأول بنادي الخمس، بعد إنهاء مهمة عمل المدرب المصري سمير كمونة من قبل إدارة نادي الخمس.

فريق الخمس يقبع حاليًا في المركز قبل الأخير بـ7 نقاط في جدول منافسات المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

- سمير كمونة: الدوري الليبي قوي ومقنع ولدينا خطة في نادي الخمس

وفي سبتمبر الماضي، تعاقدت إدارة نادي الخمس مع طاقم تدريبي كامل يتألف من المدير الفني المصري سمير كمونة يعاونه المدرب العام هشام جابر والمعد البدني الدكتور محمد حسن مساعد، والمدرب أمجد شوال، والمدرب الوطني للحراس مصباح شنقب.

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