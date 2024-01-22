شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

في حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» اليوم الإثنين عبر قناة الوسط «Wtv» في السابعة مساء بتوقيت ليبيا تناقش أهم القضايا على الساحة الرياضية.

يقدم حلقة برنامج «في التسعين» الإعلامي مراد دخيل، ويناقش مع ضيوفه قضية التحكيم الليبي وأخطاء واعتداءات في مباريات الدوري المحلي.

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أيضًا من بين الملفات المطروحة على مائدة حوار برنامج «في التسعين» تعامل اتحاد الكرة مع ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في الدوري الليبي الممتاز «دورينا».