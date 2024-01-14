اللجنة الأولمبية تناقش الرؤية الاستثمارية المستقبلية لممتلكاتها

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية اجتماعًا مهمًا، اليوم الأحد، في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة بمدينة طرابلس.

الزروق يترأس اجتماع اللجنة الأولمبية

حضر اجتماع اللجنة الأولمبية رئيس اللجنة الدكتور جمال الزروق وأعضاء مجلس الإدارة.

جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تهم النشاط الرياضي وفق جدول الأعمال الذي جرى الاتفاق عليه وإقراره.

ووافق المجتمعون على المصادقة على محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية للعام 2023 الذي انعقد يوم 31 ديسمبر 2023، وجرى في هذا الاجتماع مناقشة إدارة الاستثمار والمشروعات بشأن وضع تصور ورؤية مستقبلية لكل المواقع الاستثمارية المملوكة للجنة الأولمبية الليبية.

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كما جرى عرض تقرير كامل من اللجنة المكلفة باستلام قاعدة البيانات لجميع ممتلكات اللجنة، وبشأن ما كُلِّفت به من مهام على ما أقره مجلس الإدارة في اجتماعه غير العادي الثاني الذي عقد 29 أغسطس 2023، كما سيشهد الاجتماع المقبل مناقشة المواضيع المتعلقة بالتضامن الأولمبي، والمنح الرياضية المقدمة من التضامن الأولمبي لبعض الألعاب.