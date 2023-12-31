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ليبيا تستضيف اجتماع المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 31 ديسمبر 2023, 07:54 مساء
ليبيا تستضيف اجتماع المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية
خالد الزنكولي خلال مشاركته في أحد الاجتماعات (فيسبوك)
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أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية، رئيس المنطقه الأفريقية الأولى خالد الزنكولي، أنه يجري حاليًا التجهيز لاستضافة اجتماع المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية الأفريقية الذي سيُعقد في طرابلس في السادس من يناير المقبل.

الاجتماع يبحث العديد من الملفات والقضايا المهمة
وقال الزنكولي فى تصريح إلى بوابة «الوسط» إن اجتماع المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية الأفريقية سيشهد حضور دول المنطقة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وأضاف الزنكولي أن المناقشات التي ستجري خلال الاجتماع ستطال العديد من البنود من بينها المصادقة على محضر الاجتماع السابق، وتحديد الألعاب المستهدفة على مستوى المنطقة وموعدها والدولة المستضيفة لها.

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وأشار الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية، رئيس المنطقه الأفريقية الأولى خالد الزنكولي، إلى أن الاجتماع سيبحث أيضًا برنامج اللجنة الأولمبية الدولية بشأن المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى توسيع سبل التعاون بين الدول الأعضاء إداريًا وفنيًا.

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