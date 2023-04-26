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الزنكولي يشارك في اجتماع «الأنوكا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 07:05 مساء
الزنكولي يشارك في اجتماع «الأنوكا»
الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية خالد الزنكولي خلال اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية.
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شارك، اليوم الأربعاء، الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية خالد الزنكولي، في اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «الأنوكا»، باعتباره رئيس المنطقة الأفريقية الأولى وعضو المكتب التنفيذي لـ«الأنوكا».

وشارك الزنكولي مع رؤساء وفود البلدان الأفريقية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، ومندوبي الاتحادات الأفريقية المستهدفة في هذه الدورة.

- نقاط متعددة في اجتماع وزير الرياضة ورئيس الأولمبية الليبية
- اجتماع باللجنة الأولمبية لتحديد موعد طواف ليبيا للدراجات

الدورة الثانية بمدينة الحمامات
يذكر أن الألعاب الأفريقية الشاطئية ستقام بمدينة الحمامات التونسية بنسختها الثانية في الفترة من 24 إلى 30 يونيو المقبل، وستجمع هذه التظاهرة ما يقارب 1000 رياضي ورياضية من 54 دولة، وسيتنافسون ضمن 13 لعبة شاطئية، منها أربعة ألعاب جماعية.

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