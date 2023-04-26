الزنكولي يشارك في اجتماع «الأنوكا»

القاهرة - بوابة الوسط

شارك، اليوم الأربعاء، الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية خالد الزنكولي، في اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «الأنوكا»، باعتباره رئيس المنطقة الأفريقية الأولى وعضو المكتب التنفيذي لـ«الأنوكا».

وشارك الزنكولي مع رؤساء وفود البلدان الأفريقية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، ومندوبي الاتحادات الأفريقية المستهدفة في هذه الدورة.

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