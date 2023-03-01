اجتماع باللجنة الأولمبية لتحديد موعد طواف ليبيا للدراجات

القاهرة - بوابة الوسط

انعقد صباح اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الليبية، الاجتماع التقابلي الأول، لتحديد موعد طواف ليبيا الدولي للدراجات.

وسيقام الطواف في الربع الأخير من العام الجاري بمشاركة دول عربية وأفريقية وبعض الدول الأوروبية، إلى جانب المنتخبات الليبية.

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وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الليبي للدراجات نورالدين التريكي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية ورئيس شركة أرابيسا الألمانية عمر فرغل، وحسن شعلان المدير التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات.

ونص الاتفاق المبدئي على أن هذا الحدث سيكون عالميا وسيصحبه معرض لشركات الدراجات وقطع الغيار وورش عمل وبعض اللقاءات العلمية خلال مراحل الطواف.

حدث عالمي كما اتفقوا على تشكيل لجان للتنظيم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع مؤسسات ووزارات حكومية لإنجاح هذا الطواف وإظهاره بالشكل اللائق خصوصا وأن الطواف سيمر على عدة مدن ليبية وبمشاركة أبطال عالميين.

وأقيم في العاصمة طرابلس 19 فبراير الماضي طواف السلام للدراجات في دورته الثانية، على هامش احتفالات ليبيا بالذكرى 12 لثورة السابع عشر من فبراير.

جانب من الاجتماع بمقر اللجنة الأولمبية الليبية لتحديد موعد طواف ليبيا الدولي، 1 مارس 20233. (الإنترنت)