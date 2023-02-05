نقاط متعددة في اجتماع وزير الرياضة ورئيس الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عُقِد اليوم اجتماع ضم وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق نوقش فيه العديد من المواضيع التي تهم الشأن الرياضي الليبي.

واتفق الطرفان على العديد من النقاط التي تهم الرياضة الليبية، وأكدا دعم الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وكذلك الاهتمام بالرياضيين المتميزين في جميع الرياضات.

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