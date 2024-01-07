الدبيبة يستقبل رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية بالمنطقة الأولى.

الدبيبة يطالب بتوحيد الجهود

حضر اللقاء وكيل وزارة الرياضة لشؤون الأندية جمال أبونوارة، ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، وفقًا لصفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء دعمه التعاون بين اللجان الأولمبية العربية، وعقد الاجتماعات الدورية بينهم لتوحيد الجهود، مشيدًا بجهود اللجنة الأولمبية الليبية لعقد الاجتماع الأول للمنطقة الأولى في مدينة طرابلس.

كما أكد الدبيبة استعداد ليبيا لتنظيم أي حدث رياضي أفريقي، وتقديم الدعم اللازم لوزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الليبية.

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شارك في الاجتماع الأول كل من اللجان الأولمبية الليبية والتونسية والموريتانية والجزائرية والمغربية.