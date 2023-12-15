مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستعد فرسا رهان الكرة الليبية الهلال وأبوسليم لجولة جديدة من منافسات بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، عندما يحلان ضيفين الأربعاء المقبل على سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي وسوار كويا الغيني على الترتيب في المرحلة الرابعة من منافسات دور المجموعات، ويمني الهلال وأبوسليم النفس بتكرار الفوز على الفريقين، بعد فوزهما على الفريقين نفسهما في الجولة الثالثة، وتحقيق أول ثلاث نقاط للهلال، وثاني فوز لأبوسليم، لتنتعش آمالهما في دخول دائرة المنافسة بقوة على بطاقتي التأهل لدور الثمانية.

حقق الهلال أول فوز له في دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية»، بعدما تغلب على ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، وتقدم الهلال بهدف عن طريق معتصم التائب في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب نفسه من إضافة الهدف الثاني لمصلحة الهلال، فيما أحرز جامباني لونغو هدف سوبر سبورت، بهذه النتيجة حصد الهلال أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى بكأس «الكونفدرالية»، لكنه بقي خلف فريقي اتحاد العاصمة الجزائري، صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، وصاحب المركز الثاني مودرن فيوتشر المصري برصيد ست نقاط، بينما الهلال في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وخلفه سوبر سبورت دون نقاط في ذيل المجموعة الأولى، ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري، حامل اللقب، المجموعة بعد فوزه بهدف على ضيفه فيوتشر، رافعاً رصيده إلى تسع نقاط، ومتقدماً بثلاث نقاط على فيوتشر.

أما أبوسليم فيحل ضيفاً على سوار كويا الغيني، بعدما فاز بهدف دون رد في الجولة الثالثة، على ملعب عنابة بالجزائر، الملعب الذي اختاره أبوسليم لخوض المواجهات الأفريقية عليه، وانتهى الشوط الأول من زمن لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني شدد أبوسليم من ضغطه على فريق سوار كويا الغيني، وحقق هدفه في الدقيقة 61 عندما تمكن محمد القاضي من هز شباك الفريق الغيني، لتنتهي المباراة بفوز أبوسليم، رافعاً رصيده إلى ست نقاط، محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف الزمالك المتصدر بتسع نقاط، بينما فريق ساجرادا الأنغولي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وأخيرًا فريق سوار كويا الغيني دون رصيد في المركز الأخير.

في الوقت نفسه، اختُتمت مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بإقامة آخر المواجهات وجمعت الأهلي طرابلس وضيفه فريق المدينة في «ديربي» العاصمة طرابلس، وانتهت بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة هدفين دون رد، وأسفرت مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية عن التعادل الإيجابي بين الخمس وأساريا بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وفوز السويحلي على الخمس بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفوز الأهلي طرابلس على المدينة بهدفين دون رد، والتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين بين البشائر والاتحاد المصراتي.

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وشهدت أرقام وإحصاءات الدوري الليبي، تسجيل 7 أهداف في المجموعة الأولى خلال الجولة الخامسة، وتسجيل 13 هدفًا في المجموعة الثانية خلال الجولة السادسة، وجاء مجموع الأهداف المسجلة في المجموعتين 102 هدف، وحقق فريق السويحلي أول فوز له بعد خمس جولات بقيادة مدربه الجديد فتحي الجبال، وأصبح رصيده 3 نقاط، وتصدر محترف الأخضر أري بابل قائمة هدافي الدوري الليبي بـ6 أهداف، أما فريق المروج فحقق أول فوز له هذا الموسم على حساب فريق الصقور بهدف دون رد وأصبح رصيده 4 نقاط، وبات النصر والأخضر في صدارة المجموعة الأولى بـ11 نقطة، ويتصدر الأهلي طرابلس المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة.

جاء الترتيب العام في المجموعة الأولى، بعد ختام مباريات الجولة الخامسة على النحو الآتي: النصر 11 نقطة والأخضر11 والأهلي بنغازي 7 من أربع جولات والهلال 7 من ثلاث جولات والتعاون 6 من أربع جولات والتحدي أربع نقاط، الصقور 3 والصداقة نقطتان، الأنوار في آخر ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة.

أما ترتيب المجموعة الثانية، فيتصدر الأهلي طرابلس الترتيب، بعد ختام الجولة السادسة برصيد 14 نقطة والمدينة 12 والاتحاد المصراتي 9 وأساريا 7 والخمس والملعب الليبي 6 وأبوسليم 3 من ثلاثة مباريات، والبشائر 3 والسويحلي 3 والاتحاد نقطة واحدة.

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وتشهد مباريات الأسبوع السادس من مرحلة الذهاب لمنافسات الدوري الليبي الممتاز عن المجموعة الأولى، مواجهة اليوم الخميس وتجمع التحدي مع الهلال على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة السابعة مساء ويراقبها نوري العبرة، بينما تقام غداً الجمعة مواجهتان، الأولى تجمع الأخضر والتعاون على ملعب شيخ الشهداء في تمام الساعة الثالثة، ويراقبها حسن عبدالرازق، والمباراة الثانية تجمع المروج مع الصداقة في نفس التوقيت على ملعب بشير جودة بالمرج، ويراقبها طارق الجهاني، أما بعد غدٍ السبت 16 ديسمبر 2023، فتقام مواجهتان، الأولى تجمع النصر مع الأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة الثالثة، ويراقبها أسامة الأشهب، وفي نفس التوقيت، تجرى المواجهة الثانية بين الصقور والأنوار، على ملعب طبرق، ويراقبها ميلود الورفلي.

وتنطلق مواجهات الأسبوع السابع من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية اليوم الخميس، بلقاء الأولمبي والسويحلي على ملعب الزاوية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، ويراقبها أمحمد بن غرسة، على أن يلتقي غداً الجمعة الملعب الليبي مع الاتحاد على ملعب النهر في تمام الساعة السابعة، ويراقب المباراة أحمد أبوشعالة، ويستضيف فريق الخمس الأحد المقبل فريق الأهلي طرابلس على ملعب الخمس في تمام الساعة الخامسة والنصف، ويراقبها حسن المنير، على أن يشهد يوم الإثنين 18 ديسمبر مواجهة وحيدة بين المدينة والاتحاد المصراتي، على ملعب النهر في تمام الساعة الرابعة، ويراقبها الهادي سويطي، بينما تأجل لقاء أبوسليم والبشائر، بسبب مشاركة أبوسليم في بطولة «الكونفدرالية».

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