المدينة يفوز على أساريا بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

عزز المدينة من صدارته لترتيب فرق المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب اليوم السبت على أساريا بهدفين من دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الزاوية ضمن مواجهات الجولة الخامسة من «دورينا».

ماثيوس يسجل للمدينة ويطرد

تقدم المدينة بالهدف الأول عن طريق البرازيلي ماثيوس في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تمكن يحيى الزليتني من تسجيل الهدف الثاني للمدينة، فيما قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه ماثيوس منتصف الشوط الثاني من اللقاء.

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بهذا الفوز يكون فريق المدينة قد تمكن من إحراز فوزه الرابع على التوالي في الموسم الجديد من الدوري الممتاز «دورينا» حاصدا العلامة الكاملة ومعززا صدارته لترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد أساريا عند ست نقاط.