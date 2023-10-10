رسالة حماسية من نجم الملاكمة الليبية مالك الزناد لجمهوره

القاهرة - بوابة الوسط

كعادته الدائمة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، تواصل النجم الدولي في سماء الملاكمة الليبية مالك الزناد مع جمهوره، اليوم الثلاثاء، من خلال رسالة قصيرة مصحوبة بصورة له على قضبان سكة حديد، وهو محمل بالأحزمة التي فاز بها خلال مسيرته، قائلًا فيها: «طريق صعب يبني القوة والمعرفة والنمو».

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واعتاد الزناد مغازلة جماهيره عبر صفحته الشخصية، بالصور تارة، وبالفيديوهات تارة أخرى، وفي آخر إنجازاته، حرص الملاكم الليبي العالمي على مشاركة جمهوره، ونشر فيديو قصيرًا يستعرض فيه حقيبة الحزام الأسطوري، بعد فوزه على الفرنسي ميكائيل ديالو، خلال النزال الذي أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

الزناد: نحن لن نستسلم.. ننتصر أو نموت

وحرص الزناد على كتابة جملة قصيرة مصحوبة بالفيديو، قال فيها «نحن لن نستسلم.. ننتصر أو نموت»، مع وضع علم ليبيا، ولعب الزناد على حزام منظمة «WBA continental»، في مباراة نقلتها قناة الوسط «WTV»، وحقق الزناد الفوز على بطل فرنسا بحساب النقاط، ليحقق فوزه الـ21 له على التوالي.

الفوز بـ«حزام الأساطير» على حساب الفرنسي ديالو

وجاء فوز الزناد على ديالو الفرنسي، في الجولة العاشرة من النزال، وجاء الفوز بعدد النقاط، ليتُوج بـ«حزام الأساطير»، وخاض الزناد عبر مسيرته الاحترافية، قبل مواجهة الفرنسي، 20 نزالًا، وفاز في 16 نزالًا بالضربة القاضية، فيما حقق أربعة نزالات بجمع النقاط.

ولم يخسر أي نزال منذ ظهوره على الساحة العالمية، محققًا عدة أحزمة من أهمها WBU وWIF، قبل أن يُتوَّج بحزام WBA، ولم يغِب نجم الملاكمة مالك الزناد عن المشهد في العام 2022، حيث اختتم العام بإنجازات وانتصارات فريدة، قبل أن يبدأ العام الجاري بإنجازات أخرى مماثلة في مشواره نحو العالمية على حلبة الملاكمة.

الملاكم العالمي الليبي مالك الزناد يحمل أحزمته، 10 أكتوبر 2023. (صفحة مالك الزناد عبر فيسبوك)