أكرم أمبية يتوج ببرونزية محمد السادس الدولية للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُسدل الستار اليوم السبت بمدينة مراكش المغربية على النسخة السادسة لبطولة محمد السادس الدولية للملاكمة، التي شهدت مشاركة قرابة 35 دولة، وتُوج الملاكم الليبي أكرم أمبية ببرونزية وزن 67 كلغ وتحصل على مبلغ 1000 دولار.

وخسر أمبيه لقاءه أمام الملاكم الأذربيجاني إسكندر فتش المصنف الثاني، بعد تعرضه للإصابة خلال اللقاء، ليحصد الميدالية البرونزية.

الترتيب العام للبطولة

أول الترتيب لروسيا بـ12 ذهبية وخمس فضيات وخمس برونزيات، وجاءت كازخستان ثانيا بخمس ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات، وثالثا إيطاليا بذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

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ورابعا أذربيجان بذهبيتين وفضية وبرونزيتين، وخامسا المغرب بذهبية وثلاث فضيات وأربع برونزيات، وسادسًا تايبيه بذهبية وفضيتين وبرونزيتين، وسابعًا الأردن بذهبية وأربع برونزيات.

برونزية وحيدة

بينما جاءت ليبيا في المركز الـ16، بحصدها ميدالية برونزية فقط عن طريق بطلها أكرم أنبيه.

وشاركت ليبيا في هذا المحفل الدولي بخمسة ملاكمين، وهم مؤيد عكاشة وعبدالباسط بلخير وأكرم أنبية وعاصم دوكو وأسامة البركوس.