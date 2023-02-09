الحكم الليبي جرناز قاد 20 مباراة في بطولة محمد السادس للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصل حكم الملاكمة الليبي أحمد جرناز تألقه في بطولة محمد السادس الدولية للملاكمة في نسختها السادسة، التي تتواصل بمدينة مراكش المغربية، بتحكيمه 16 مباراة كقاض، وقيادته أربع مباريات حكما داخل الحلبة.

المباريات التي أدارها:

في وزن (51) كلغ بين سلفادور مارتين (إسبانيا) وشعيل غالب (اليمن).

وفي وزن (60) كلغ بين لوردانا أندريا (رومانيا) وشيماء غدى (المغرب).

في وزن (75) كلغ بين كاتيف إيمام (روسيا) وهافيرديف مراد (أذربيجان).

وفي وزن (80) كلغ بين بيتر (الكنونغو) و محمد الصغير (المغرب).

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وشهدت المباراة الأخيرة تباينا في الآراء حول قراره بإيقاف المباراة وفوز بيتر الكنغولي، فمنهم من رأى أن اللاعب بإمكانه مواصلة المباراة، ورأى البعض الآخر أن القرار كان صائبا خوفا على سلامة الرياضي.