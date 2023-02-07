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خسارة خير والبركوس.. وميدالية منتظرة لأمبية في دولية الملاكمة بالمغرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 07 فبراير 2023, 04:02 مساء
خسارة خير والبركوس.. وميدالية منتظرة لأمبية في دولية الملاكمة بالمغرب
منافسات بطولة الملاكمة المغربية الدولية. (فيسبوك)
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فقد ملاكما ليبيا عبدالباسط خير وأسامة البركوس، الإثنين، مباراتهما في بطولة محمد السادس الدولية للملاكمة التي تتواصل بمدينة مراكش المغربية، ففي وزن (60/ 63.5) كلغ، فقد الملاكم الليبي عبدالباسط خير مباراته أمام الإسباني إدريان كروز بالنقاط (0-5).

لعب عبدالباسط بحذر على غير عادته، كونه يلعب أمام منافس قوي كانت له مشاركتان في بطولة العالم للملاكمة، تأهل في إحداهما للمربع الذهبي.

- أسامة البركوس يحقق أول فوز له في الحزام الذهبي بالمغرب

وفي وزن (75/ 80) كلغ فقد الملاكم الليبي أسامة البركوس مباراته أمام الملاكم الإسبانى من أصول روسية جاليدوف بإيقاف الحكم للمباراة في الجولة الأولى لعدم التكافؤ.

أمبية وتحد جديد
يتجدد الموعد الثلاثاء مع الملاكم الليبي أكرم أمبية، الذي تأهل للمربع الذهبي وضمن التتويج بإحدى الميداليات، ويدخل في تحد جديد، حيث يواجه الملاكم الأوزباكي إسكندر فتش في الدور نصف النهائي للبطولة في وزن (63.5/ 67) كلغ.

من جانبهم، أشاد أعضاء الاتحاد الليبي للملاكمة بالمشاركة الليبية في البطولة، وأبدوا جميعا ارتياحا وإعجابا بعزيمة وشجاعة الملاكمين الليبيين المشاركين فى دولية محمد السادس، رغم قلة الإمكانات وعدم الاستعداد، إلا أن اللاعبين تميزوا بالشجاعة والعزيمة والإصرار، وسيكونون نواة لجيل جديد من الأبطال.

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