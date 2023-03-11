الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الملاكم الليبي العالمي مالك الزناد أمام الفرنسي ديالو، بالنزال الذي أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، على حزام منظمة «WBA continental»، ونقلتها قناة الوسط «WTV».

وحقق الزناد الفوز الـ21 له على التوالي، بفوزه اليوم على الفرنسي في الجولة العاشرة من النزال، وجاء الفوز بعدد النقاط، ليتُوج بـ«حزام الأساطير».

وفي مسيرته الاحترافية قبل لقاء اليوم، خاض مالك 20 نزالا، فاز في 16 نزال بالضربة القاضية، فيما حقق أربع نزالات بجمع النقاط، ولم يخسر أي نزال حتى الآن، محققا عدة أحزمة من أهمها WBU وWIF واليوم توج بحزام WBA.

- الزناد يعلن نزاله الجديد ويطلب دعم الليبيين: من هنا يبدأ سلم العالمية

وفي يناير الماضي، كشف نجم الملاكمة الليبي العالمي مالك الزناد، عن نزال جديد ينوي خوضه خلال الأيام المقبلة، وكتب عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «السلام عليكم، ‏وما التوفيق إلا من عند الله.. من هنا يبدأ سلم العالمية.. المباراة التي أنتظرها، تم توثيق موعد النزال على حزام ‏الاتحاد العالمي WBA intercontinenta».

المباراة من العيار الثقيل

وأضاف «بإذن الله في الموعد، وانفرح كل الليبيين، المباراة من العيار الثقيل، ‏وأنا لها بإذن الله، أدعو لي بالتوفيق، موعدنا يوم 11-3-2023، دعمكم يهمني جدا جدا، كل الشكر لشركة (HB Group) على الدعم اللا محدود، ما يجعل همتنا تتخطى الحدود».

وأرفق الزناد مع منشوره صورة له أمام الملاكم الفرنسي مايكل ديالو، في تنويه إلى المباراة المرتقبة.