الزناد يعلن نزاله الجديد ويطلب دعم الليبيين: من هنا يبدأ سلم العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

كشف نجم الملاكمة الليبي العالمي مالك الزناد، عن نزال جديد ينوي خوضه خلال الأيام المقبلة، وكتب عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «السلام عليكم، ‏وما التوفيق إلا من عند الله.. من هنا يبدأ سلم العالمية المبارة التي أنتظرها، جرى توثيق موعد النزال على حزام ‏الاتحاد العالمي WBA intercontinenta».

- منتخب الملاكمة الليبي يتجه إلى المغرب عبر تونس للمشاركة الدولية بـ5 أبطال (صور)

وأضاف «بإذن الله في الموعد وانفرح كل الليبيين، المباراة من العيار الثقيل، ‏وأنا لها بإذن الله، أدعو لي بالتوفيق، موعدنا يوم 11-3-2023، دعمكم يهمني جدا جدا، كل الشكر لشركة (HB Group) على الدعم اللا محدود، ما يجعل همتنا تتخطى الحدود».

وأرفق الزناد مع منشوره صورة له أمام الملاكم الفرنسي مايكل ديالو، في تنويه إلى المباراة المرتقبة.

نجم الملاكمة الليبي مالك الزناد. (صفحة مالك الزناد عبر فيسبوك)