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منتخب الملاكمة الليبي يتجه إلى المغرب عبر تونس للمشاركة الدولية بـ5 أبطال (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 30 يناير 2023, 03:08 مساء
منتخب الملاكمة الليبي يتجه إلى المغرب عبر تونس للمشاركة الدولية بـ5 أبطال (صور)
منتخب الملاكمة الليبي. (فيسبوك)
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غادرت بعثة المنتخب الوطني الليبي للملاكمة إلى تونس، الإثنين، ومنها مباشرة إلى المغرب للمشاركة في البطولة العالمية الدولية وتنطلق الأربعاء المقبل، بمشاركة دولية تضم ملاكمين من 53 دولة.

- الليبي مفتاح بلوزة عضو باللجنة الفنية للاتحاد العربي للملاكمة

المنتخب الليبي يمثله 5 ملاكمين في المشاركة وهم: عاصم دوكو (منافسات وزن 75 كغم)، مؤيد عكاشة (منافسات وزن 60 كغم)، عبدالباسط بالخير (منافسات وزن 63 كغم)، أكرم انبيه (منافسات وزن 67 كغم)، أسامة بروكوس (منافسات وزن 80 كغم).

يتولى مهام تدريب المنتخب الوطني المدربان نوري بن طالب وعبدالناصر المسلاتي، ويرأس الوفد الليبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للعبة عبدالسلام المبروك.

منتخب الملاكمة الليبي. (فيسبوك)
منتخب الملاكمة الليبي. (فيسبوك)
منتخب الملاكمة الليبي. (فيسبوك)
منتخب الملاكمة الليبي. (فيسبوك)
منتخب الملاكمة الليبي. (فيسبوك)
منتخب الملاكمة الليبي. (فيسبوك)
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