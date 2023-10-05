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حسين مصباح يعتز بجيل الأهلي طرابلس خلال السبعينات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الخميس 05 أكتوبر 2023, 03:09 مساء
حسين مصباح يعتز بجيل الأهلي طرابلس خلال السبعينات
حسين مصباح وسط زملائه من جيل السبعينيات (فيسبوك)
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أكد حسين مصباح أنه يعتز بجيل نادي الأهلي طرابلس المميز الذي لعب فيه خلال عقد السبعينات على الرغم من صغر سنه في ذلك الوقت.

حسين مصباح يشيد بجيل 1978
وفي تصريح لبوابة «الوسط» قال حسين مصباح إن موسم 1978 من المواسم المهمة في مشواره مع الأهلي طرابلس؛ حيث كان العطاء مميزًا والنتائج مبهرة، ولم يفقد الفريق أي مباراة.

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وشدد حسين مصباح على أن هناك فروقًا فنية في العطاء والمستوى الفني بين الأجيال المتعاقبة.

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