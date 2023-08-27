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الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 07:10 مساء
الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو
لقطة مثبتة من مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الأحد 27 أغسطس 2023 (قناة الوسط)
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ودع الأهلي طرابلس بطولة دوري أبطال أفريقيا مبكرًا بالرغم من فوزه بهدف دون رد على نواذيبو الموريتاني في لقاء الإياب بالدور التمهيدي للبطولة في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، باستاد القاهرة. وسبق للأهلي طرابلس أن خسر لقاء الذهاب بموريتانيا بهدفين من دون رد.

بداية هادئة وهداف ضائع
بداية هادئة للقاء ولا يبدو أن الأهلي طرابلس متعجل للاندفاع سعيًا للتسجيل، إلا أن الإثارة عرفت طريقها للقاء في الدقيقة العاشرة من ضربة حرة مباشرة من الجبهة اليمنى أرسلها المنير تمر من الدفاع وتصطدم بالقائم لترتد أمام الصويعي وهو في مواجهة المرمى وغير مراقب، غير أن الحارس باباكار أمسك الكرة ليضيع هدف مؤكد.

الدقيقة 13 انطلاقة من القليب لكن الدفاع يحاصره فيمرر إلى الهدلي الذي سدد في أقدام الدفاع، فتذهب لركنية هي الثالثة كدليل على الرغبة الهجومية للأهلي طرابلس.

خطأ دفاعي من كارمو
وسط الهجوم الليبي يخطئ كارمو في تمرير كرة بعرض الملعب لتجد لاعبًا موريتانيًا فيسدد خارج الشباك، لينجو الأهلي طرابلس من هدف محقق.

بعد هذا الخطأ الدفاعي حدث نوع من الارتباك في صفوف الأهلي طرابلس إلا أن المنافس الموريتاني لم يفلح في استغلاله، ما سمح للاعبي الفريق الليبي باستعادة التوازن سريعًا وشن عدد من الهجمات على مرمى بابكار إلا أن التسرع لم يمكن الأهلي طرابلس من هز الشباك.

في الدقيقة 40 سدد مراد الهدلي كرة قوية في يد الحارس بابكار، بعدها بثلاث دقائق يرفض الحكم احتساب لمسة يد للأهلي طرابلس.

في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي أنقذ التركي حارس الأهلي طرابلس مرماه من انفراد وحول الكرة لركنية، لتمر الدقائق دون جديد وينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

تغييرات هجومية للأهلي طرابلس
مع انطلاق الشوط الثاني دفع طارق جراية بالمهاجم أحمد كراوع بدلًا من موقيشا، كما دفع بعل بوعرقوب بدلا من منصور رزق، على أمل تحسين الأداء وزيادة الفعالية الهجومية للفريق والبدء في هز الشباك وتقليل الفارق، إلا أن الدقائق العشر الأولى لم تشهد الخطورة المطلوبة، بجانب أن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء لمراد الهدلي الذي تعرض لعرقلة داخل منطقة جزاء نواذيبو.

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بمرور الوقت يتضح أن نواذيبو نجح في استدراج الأهلي طرابلس للعب بالأسلوب الذي يريده، فانحصر اللعب في وسط الملعب وغابت الخطورة تمامًا على المرمى الموريتاني، خاصة في ظل غياب الانطلاقات الجانبية التي يمكن أن تساعد في خلخلة دفاع نواذيبو الذي بدأ لاعبوه يسقطون تباعًا على الأرض لإضاعة الوقت.

اشتباك وطرد لاعب موريتاني
في الدقيقة 67 حدث اشتباك بين الفريقين عندما تعمد أحد لاعبي نواذيبو تسديد كرة قوية في وجه أحد بدلاء الأهلي طرابلس في محاولة لاستفزاز لاعبيه وإخراجهم عن تركيزهم، قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الموريتاني في الدقيقة 72.

بعد الطرد اندفع الأهلي طرابلس للهجوم بضراوة فيما تراجع لاعبو نواذيبو للدفاع خاصة بعد التغييرات الدفاعية التي أجراها المدرب على صفوف الفريق، فدانت السيطرة لممثل الكرة الليبية تماما، لكن يتبقى إحراز الأهداف وهو الأمر الذي تصدى له دفاع نواذيبو ببسالة.

هدف الأهلي طرابلس
في الدقيقة 83 يسدد كرة عالية فوق العارضة، ثم ركنية في أحضان الحارس، تلتها ضربة رأس من الغنودي في يد الحارس في الدقيقة 86، وفي الدقيقة الأخيرة أضاع الأهلي طرابلس هدفًا مؤكدًا بعدما مرت الكرة عدة مرات من أمام مهاجمي الأهلي وهم على بعد خطوات من خط المرمى، ليضيع هدف مؤكد.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تمكن تيري مانزي من إحراز هدف للأهلي طرابلس من ضربة رأس قوية سكنت الشباك. في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أنقذ بابكار مرماه من هدف مؤكد بإمكساك كرة على خط المرمى، وفي الدقيقة العاشرة الأخيرة من الوقت بدل الضائع أضاع كراوع فرصة هدف بتسديد الكرة فوق العارضة.

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