الأهلي طرابلس يدخل معسكرا خارجيا بتونس السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يدخل فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم بعد غد السبت، في معسكر خارجي بتونس استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الليبي الممتاز وكأس ليبيا.

الأهلي طرابلس حامل لقب الدوري والكأس

فريق الأهلي طرابلس يدخل الموسم الكروي الجديد وهو يحمل لقب بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي، وقد تمكن من دعم صفوفه بعديد الصفقات الجديدة استعدادا لهذه الاستحقاقات على الرغم من خروجه من الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في مسيرة الدوري الليبي الممتاز.

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واكتملت صفوف فريق الأهلي طرابلس بعودة المصابين للتدريبات وهما عبدالله الشريف والعرفي.