الأهلي طرابلس يخسر من نواذيبو بهدفين في دوري أبطال أفريقيا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مباراة مباراة نواذيبو الموريتاني والأهلي طرابلس بفوز الفريق الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب شيخة ولد بيدية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

التركي ينقذ الأهلي طرابلس مرتين

بداية هادئة للمباراة حيث حرص كل فريق على عدم الاندفاع للهجوم مبكرا، غير أن هذه البداية لم تمنع أصحاب الأرض من محاولة استكشاف الطريق إلى مرمى الأهلي طرابلس.. ففي الدقيقة الثانية تمكن الحارس التركي من تحويل تسديدة قوية إلى ركنية بصعوبة، وفي الدقيقة السادسة اضطر التركي للخروج من مرماه لإنقاذ شباكه من انفراد صريح وتحويل الكرة لركنية.

بعد هذه المحاولات الخطيرة تمكن الأهلي طرابلس من تنظيم صفوفه بشكل جيد والابتعاد بالكرة عن نصف ملعبه مع تناقل الكرة في وسط الملعب واستدراج الفريق الموريتاني إلى اللعب في وسط الملعب، غير أن ما عاب الأهلي طرابلس هو عدم وجود محاولات هجومية حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

من جانبه، لم يقم نواذيبو ببناء هجمات بشكل منظم ولم يتمكن من فرض سيطرته على مجريات اللعب، وإن كان وصوله إلى المرمى الليبي كان سهلًا مستغلًا عدم تركيز الدفاع خاصة على الجانب الأيسر، حيث كان من السهل إرسال الكرة خلف محمد المنير واختراق منطقة الجزاء الليبية، لكن التغطية الدفاعية وتركيز التركي وعدم توفيق لاعبي الفريق الموريتاني تسبب في عدم اهتزاز شباك الأهلي طرابلس.

في الدقيقة 31 تمكن التركي من إنقاذ مرماه من محاولة خطيرة بتحويل تسديدة قوية إلى ضربة ركنية.

في الدقيقة 38 كاد الأهلي طرابلس يغير الأحوال عندما توغل لاعبوه في منطقة جزاء نواذيبو وشنوا عدة محاولات لكن الكرة ذهبت لركنية في المحاولة الأولى، وفي المحاولة الثانية توغل القليب وراوغ الدفاع لكنه سدد في أقدام المدافعين مضيعًا فرصة جيدة لإحراز هدف.

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لم يتأخر رد نواذيبو على المحاولات الليبية فشن الفريق هجمة سريعة انتهت عند التركي الذي أنهى المحاولة ببراعة.

في الدقيقة الأخيرة حاول نواذيبو اختراق دفاع الأهلي طرابلس وانتهت المحاولة بالمطالبة بركلة جزاء غير أن الحكم المالي عثمان دياكيتي أشار باستمرار اللعب.

في الوقت بدل الضائع تصدى بابكر حارس نواذيبو لتمريرة عرضية قبل أن تصل إلى مهاجمي الأهلي طرابلس، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الهجوم للأهلي طرابلس والفوز لنواذيبو

بدأ الشوط الثاني برغبة من الأهلي طرابلس في تسجيل هدف، وحاول الفريق الوصول إلى هذا الهدف لكن من دون إهمال الشق الدفاعي حرصا على عدم استقبال هدف.

وبمرور الوقت بدأت الكفة تميل إلى صالح الأهلي طرابلس الذي شدد من ضغطه على مرمى نواذيبو إلا أن التسرع حال دون إنهاء المحاولات بالشكل الصحيح الذي يسمح بتحويلها إلى أهداف.

في الدقيقة 76 يتمكن فريق نواذيبو من إحراز هدف التقدم عن طريق عثمان فاي في غفلة من دفاع الأهلي طرابلس، ويصبح على عاتق الفريق الليبي إدراك التعادل.

بعد الهدف حافظ فريق نواذيبو على إغلاق الملعب أمام لاعبي الأهلي طرابلس الذين لم يقوموا بتسريع وتيرة اللعب لإدراك التعادل، ولم يحاولوا شن محاولات هجومية على المرمى الموريتاني، ما منح أصحاب الأرض الفرصة لإحراز الهدف الثاني عن طريق عثمان فاي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

لقطة مثبتة من مباراة نواذيبو والأهلي طرابلس اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 (قناة الوسط)

لقطة مثبتة من مباراة نواذيبو والأهلي طرابلس اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 (قناة الوسط)

لقطة مثبتة من مباراة نواذيبو والأهلي طرابلس اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 (قناة الوسط)