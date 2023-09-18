قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، اعتذارها للمتابعين عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في أفريقيا، نظرًا للأوضاع التي تعيشها مدينة درنة والمناطق المنكوبة في شرق البلاد.

وقالت القناة، في تنويه للمتابعين، إنها قررت بالتنسيق مع أندية الأهلي بنغازي والهلال وأبوسليم، عدم بث مباريات ممثليها في أفريقيا، وتركيز كل الجهود على تغطية الأحداث الجارية وأعمال فرق الإنقاذ والإغاثة ودعم الجوانب الإنسانية التي تخفف من معاناة المتضررين.

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وكان الاتحاد الأفريقي رفض تأجيل مباريات ممثلي ليبيا في البطولات الأفريقية، حيث يلتقي نادي الأهلي بنغازي فريق أسيك ميموزا العاجي في ذهاب رابطة أبطال أفريقيا، على ملعب سوسة بتونس الإثنين 18 سبتمبر 2023.

ويواجه نادي الهلال فريق رايون سبورت الرواندي ضمن الدور التمهيدي الثاني لبطولة «الكونفدرالية» ذهابا وإيابا، على ملعب العاصمة الرواندية كيغالي، حيث ستقام مباراة الذهاب الأحد 24 سبتمبر، والإياب الإثنين 30 سبتمبر الجاري.