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تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 16 سبتمبر 2023, 02:46 مساء
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين
شعار نادي الأهلي بنغازي الليبي. (صفحة نادي الأهلي بنغازي الليبي عبر فيسبوك)
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أكدت إدارة نادي الأهلي بنغازي أنه نتيجة لعدم استجابة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لطلب  الأهلي بتأجيل مباراته أمام أسيك ميموزا العاجي في ذهاب رابطة الأبطال، والموافقة على التأجيل لمدة 24 ساعة، فإن مباراة الذهاب مع أسيك ميموزا ستقام على ملعب سوسة بتونس الإثنين 18 سبتمبر 2023.

- الأهلي بنغازي والهلال يطلبان تأجيل مواجهتيهما في أفريقيا بسبب «دانيال»

وجاء بيان نادي الأهلي بنغازي كالتالي «مزيدا من مشاعر الحزن ننعي أنفسنا وأهلينا في الشرق الليبي بالمصاب الجلل أثر الكارثة الطبيعية الناتجة عن عاصفة (دانيال) الذي حل بالبلاد، زاد من أحزاننا عدم استجابة الاتحاد الأفريقي للعبة، حيث أن الفريق الأول لكرة القدم لديه استحقاق في الدور التمهيدي الثاني من بطولة أبطال أندية افريقيا يوم الأحد الموافق: 17 سبتمبر 2023 بملعب شهداء بنينا بنغازي مع فريق أسيك ميموزا العاجي».

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يرفض طلب الأهلي بنغازي
وأضاف البيان «حيث إن الاتحاد الأفريقي رفض طلب النادي الأهلي بتأجيل المباراة إلى موعد لاحق، ولأن انسحاب فريق الأهلي سيعرضه إلى عقوبات مالية وحرمان من المشاركات الأفريقية لسنتين أو أكثر. الأمر الذي اضطرنا مجبورين إلى نقل المباراة إلى دولة تونس الشقيقة، حيث ستسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى دولة تونس لملاقاة فريق آسيك ميموزا العاجي الإثنين الموافق 18 سبتمبر على ملعب مدينة سوسة التونسية الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت ليبيا».

وأختتم «ووفاء من أبناء الأهلي الأوفياء سيتم بيع تذاكر المباراة دعمًا لمدن شرقنا الحبيب المتضررة. نسأل الله العلي القدير الرحمة لموتانا والشفاء العاجل لجرحانا والسلامة لمفقودينا حفظ الله وطننا من كل سوء».

بيان نادي الأهلي بنغازي الليبي، 15 سبتمبر 2023. (صفحة نادي الأهلي بنغازي الليبي عبر فيسبوك)
بيان نادي الأهلي بنغازي الليبي، 15 سبتمبر 2023. (صفحة نادي الأهلي بنغازي الليبي عبر فيسبوك)
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