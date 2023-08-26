السويحلي يتعاقد مع المدرب التونسي لسعد الشابي ويضم نجم الأهلي طرابلس السابق (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي السويحلي مع المدرب التونسي لسعد الشابي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

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ووصل المدرب الجديد ليبيا، ومعه المعد البدني عمر بن ونيس، رفقة لاعب فريق الأهلي طرابلس السابق هيثم العيوني، المقرر انضمامه للفريق بعد توقيعه للسويحلي أيضا في صفقة انتقال حر.

السويحلي يستعين بالخبرة التونسية في الموسم الجديد

المدرب الجديد لنادي السويحلي يعد من أبرز المدربين التوانسة، ويملك مؤهلا علميا عاليا، ورخص تدريب من أوروبا، وتحصل على كأس العرب للأندية مع الرجاء المغربي في العام 2020.

أيضا أحرز الشابي كأس الاتحاد الأفريقي، وتوج بكأس تونس، ودرب فرق: النجم الساحلي والاتحاد المنستيري والرجاء المغربي والدفاع الحسيني وربيد النمساوي وطلائع الجيش المصري.

لحظة وصول المعد البدني عمر بن ونيس في نادي السويحلي. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

صورة جماعية للمدرب التونسي لسعد الشابي وبن ونيس في نادي السويحلي. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)