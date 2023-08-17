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مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 10:59 مساء
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
قناة «الوسط» (Wtv) أعلنت مساء اليوم الخميس نقل مباريات الأندية الليبية المشاركة في المسابقات الأفريقية حصريًا عبر شاشتها. (بوابة الوسط)
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تستعد قناة «الوسط» (Wtv) لنقل مباريات الأندية الليبية المشاركة في المسابقات الأفريقية حصريًا عبر شاشتها، مصحوبة باستديو تحليلي، بمشاركة نخبة من النقاد الرياضيين والمحلليين، ومناقشة الحالات التحكيمية لكل مباراة.

وتشارك الأندية الليبية الأربعة على الصعيد القاري في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد المعروفة بـ«الكونفدرالية» للظهور في بداية الموسم الجديد 2023-2024، المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل عبر الأدوار التمهيدية.

ويشارك الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دوري الأبطال، بينما يشارك الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية».

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مواعيد مباريات الفرق الليبية
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد مباريات الفرق الليبية الأربعة، حيث يخوض فريق الأهلي بنغازي مباراة الذهاب في دوري الأبطال على ملعب بنينا يوم 18 أغسطس الجاري في تمام الخامسة بتوقيت ليبيا مع فريق أنيمبا النيجيري، ومباراة الإياب في نيجيريا.

أما الأهلي طرابلس، بطل الدوري الليبي في نسخته الـ48، فسيلتقي في مباراة الذهاب بدوري الأبطال فريق أوس نواذيبو بطل موريتانيا، ومباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا أو في مصر.

وفي مسابقة «الكونفدرالية»، يلتقي فريق الهلال في أولى مباراته فريق كاكامينغا الكيني ضمن منافسات الدور التمهيدي، على أن تجرى مباراة الذهاب في كينيا، والإياب في ليبيا. في حين يواجه المشارك الليبي الرابع فريق أبوسليم نادي الأوليمبي الباجي التونسي في الدور التمهيدي بـ«الكونفدرالية» ضمن مرحلة الذهاب في تونس، والإياب في ليبيا أو مصر.

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