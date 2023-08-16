الهلال يصل كينيا لبدء مشواره ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة فريق كرة القدم بنادي الهلال العاصمة الكينية نيروبي استعدادًا لخوض أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تغيير موعد مباراة الهلال بالكونفيدرالية

ويواجه الهلال فريق كاكامينغا الكيني في العاصمة الكينية نيروبي في التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكد مصدر مقرب من نادي الهلال، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قام بتعديل موعد مباراة الفريق أمام مضيفه كاكامينغا الكيني إلى 19 اغسطس بدلًا من 20 أغسطس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في ملعب شهداء بنينا ببنغازي في أحد أيام 25 أو26 أو 27 أغسطس الجاري.

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وفي حال تأهل الهلال على حساب الفريق الكيني، سيقابل في الدور المقبل فريق رايون سبورت الرواندي.

واستعد فريق الهلال لخوض الجولة الأولى ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية من خلال معسكر قصير في مصر قبل التوجه إلى كينيا، وقد لعب الهلال مباراة ودية واحدة خلال معسكره في مصر انتهت بخسارته بهدف مقابل ثلاثة أهداف.