  • Alwasat News
Atwasat

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 02:22 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء كرة القدم
مباراة المنتخب الإسباني والسويدي في مونديال السيدات يمينا وبن صريتي يسارا. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

في غياب الدوريات الأوروبية وجدنا متعة كرة القدم في بطولة كأس العالم النسائية والتي تجسدت فيها كل مقومات نجاح البطولة من مستوى فني راقٍ لتقارب المستوى الفني ووجود التكافؤ مع روعة التحكيم النسائي ودقة التنظيم وكثرة الجماهير المتابعة للمباريات بوعي كامل، إلى جانب التصوير المرئي الحديث للملعب والكرة والهدف من كافة الجوانب، وقد اشتدت المنافسة في دوري الثمانية، حيث ترشحت للمربع الذهبي منتخبات أستراليا وإنجلترا وإسبانيا والسويد.

- خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تونس وبطولة الدوري السداسي
- تغيير المدربين والآثار السلبية على الكرة الليبية بقلم خليفة بن صريتي عبر «بوابة الوسط»

المنتخبات الأربعة لم يسبق لأي منها الفوز ببطولة العالم النسائية، في الوقت نفسه تابعت مباريات أبطال الأندية العربية التي ينظمها الاتحاد العربي والذي تأسس في ليبيا العام 1975، وأول رئيس له المرحوم عبداللطيف بوكر، وقد سميت هذه بطولة في هذه السنة باسم الملك سلمان، وقد تابعتها جماهير غفيرة في العالم العربي وخارجه، وكانت ناجحة ومثيرة لكثرة نجوم العالم الذين شاركوا فيها مع فرقهم، وقد تحصل على بطولتها فريق النصر السعودي، بعد فوزه في المباراة النهائية 2-1 على الهلال السعودي بفضل هدفي كريستيانو رونالدو.

وفي الحقيقة البطولة تحتاج إلى إعادة تنظيم بشكل عصري، وليس كما هي عليه الآن، حيث التصفيات الأولية ثم الاتحاد العربي يختار خمسة فرق تترشح ثم دوري الـ16، وكذلك جوائز البطولة غير المنصفة، حيث يتحصل البطل على 6 ملايين دولار، والوصيف 2.5 مليون دولار، والفرق التي تأهلت للمربع الذهبي 150 ألف دولار، وكل فريق في دوري المجموعات 100 ألف دولار، ولا يوجد هذا الفارق الكبير بين البطل والوصيف، إلا في عالمنا العربي، لأنه نفس الجهد والمستوى قدمه الفريقان حتى وصلا للمباراة النهائية والتي لا بد من أن يتحدد بطل واحد لها، ومن المعيب أن يكون الفارق 3 ملايين ونصف دولار بين البطل والوصيف.

عموماً عادت الحياة للكرة العالمية بانطلاقة الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع خاصة الدوري الإنجليزي الذي يعتبر أفضلها لتاريخها الطويل ووجود كثير من مشاهير الكرة العالمية به، إلى جانب أفضل وخيرة مدربين الكرة، نعود لشد الرحال نحو دوري بلادنا الذي لم يعرف له بداية ولا نهاية حتى الآن، ولا يزال معلقاً على مصير اتحاد الكرة من حيث استمراريته من عدمه، وما زالت الرسائل تتبادل بين رئيس اللجنة الأولمبية المتخوف من تشكيل لجنة تسييرية وبين الفيفا إلى أن يكمل الاتحاد العام مدته ويا دار ما دخلك شر.

وعلى المستوى الميداني ينطلق يوم الأربعاء الدوري السباعي الذي يترشح منه فريقان من كل مجموعة بحيث يكون الدوري المقبل 22 فريقاً مما يزيد الدوري سوءاً، وهذه التصفيات تقام في شدة الحر وربي يكون في عون فرق الدرجة الأولى التي لم تجد فنادق 5 نجوم في تونس ولا ملاعب حديثة متكاملة ولا تحكيماً أجنبياً ولا رئيس حكومة يقدم الملايين، ويارب تنتهي التصفيات على خير وسلامة وتترشح الفرق الأفضل بالجهد والعرق بعيداً عن صافرات التحكيم والتنازلات والبيع والشراء وما يفسد أخلاقيات الرياضة، وندعو الله أن يوفق الجميع لتقديم تصفيات كروية تربوية تليق بسمعة الفرق المؤهلة لهذه التصفيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة
منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع

منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار

الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار
أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود

أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود
المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية

المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتحاد الطائرة يعلن استضافة ليبيا لبطولة أفريقيا للناشئين
اتحاد الطائرة يعلن استضافة ليبيا لبطولة أفريقيا للناشئين
مباراتان في سداسي أواسط كرة القدم.. الثلاثاء
مباراتان في سداسي أواسط كرة القدم.. الثلاثاء
معسكر لمنتخب الطائرة في المغرب استعدادا لكأس أفريقيا
معسكر لمنتخب الطائرة في المغرب استعدادا لكأس أفريقيا
خماسي ليبي في منافسات براعم الجودو العربي
خماسي ليبي في منافسات براعم الجودو العربي
معسكران خارجيان لمنتخب ليبيا للكرة الطائرة قبل البطولة الأفريقية
معسكران خارجيان لمنتخب ليبيا للكرة الطائرة قبل البطولة الأفريقية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس......
شاهد.. لحظة صمت في الدقيقة 111 لخروج كريستيانو محمولا على عربة وهو يبكي
شاهد.. لحظة صمت في الدقيقة 111 لخروج كريستيانو محمولا على ......
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال أبوالسعود
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال ......
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية...
الأهلي طرابلس يشيد بما تقدمه السعودية لأشقائها
الأهلي طرابلس يشيد بما تقدمه السعودية لأشقائها...
المزيد
اليوم.. 6 مباريات في الدوري السباعي لفرق الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز
اليوم.. 6 مباريات في الدوري السباعي لفرق الدرجة الأولى ......
الهلال يصل كينيا لبدء مشواره ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الهلال يصل كينيا لبدء مشواره ببطولة كأس الكونفيدرالية ......
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء كرة القدم
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء كرة القدم...
معسكران خارجيان لمنتخب ليبيا للكرة الطائرة قبل البطولة الأفريقية
معسكران خارجيان لمنتخب ليبيا للكرة الطائرة قبل البطولة ......
خماسي ليبي في منافسات براعم الجودو العربي
خماسي ليبي في منافسات براعم الجودو العربي...
المزيد